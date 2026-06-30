SUIVEZ-NOUS

Mardi, 30 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 1 min 13 s

La conjointe d'All Boivin demeure introuvable

Le 30 juin 2026 — Modifié à 08 h 11 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

La conjointe d'All Boivin, Yaulise Lemieux-Bellavance, est toujours recherchée par les autorités. Un mandat d'arrestation est toujours en vigueur contre la femme, âgée d'une vingtaine d'années.

Selon des informations obtenues par Radio-Canada auprès de la Sûreté du Québec (SQ), elle se trouvait vraisemblablement à proximité au moment de l'arrestation de son conjoint, vendredi dernier, à Marbella, dans le sud de l'Espagne. All Boivin, 36 ans, vivait dans cette station balnéaire depuis plusieurs années après avoir pris la fuite il y a plus de trois ans.

D'après les enquêteurs, le couple ne se serait jamais séparé depuis le début de leur cavale. Yaulise Lemieux-Bellavance était enceinte au moment de leur départ. Les policiers estiment qu'elle aurait donné naissance à un enfant vers la fin de l'année 2023 ou au début de 2024. L'enfant serait aujourd'hui âgé d'environ deux ans et demi.

Toujours selon les informations rapportées par Radio-Canada, les deux fugitifs auraient mené un train de vie confortable en Espagne avant l'arrestation d'All Boivin, disposant des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de leur jeune enfant.

La situation aurait toutefois changé depuis que l'homme est détenu sous surveillance policière en Espagne. Les enquêteurs estiment qu'il était probablement celui qui assurait les principaux contacts et les ressources financières du couple, laissant désormais Yaulise Lemieux-Bellavance seule.

Les autorités n'écartent pas la possibilité qu'elle décide de se rendre volontairement aux policiers au cours des prochains jours.

L'arrestation d'All Boivin pourrait également influencer le déroulement des procédures judiciaires. Bien qu'il devrait contester son extradition vers le Canada, une plus grande collaboration avec les autorités pourrait, selon certaines hypothèses évoquées par les enquêteurs, avoir des répercussions sur la situation de sa famille.

Pour les policiers, cette affaire dépasse désormais le cadre d'un fugitif agissant seul, puisqu'elle implique également sa conjointe et un jeune enfant.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le suspect d'un incendie criminel recherché à Normandin
Publié à 15h12

Le suspect d'un incendie criminel recherché à Normandin

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin d’identifier une personne reliée à un incendie criminel survenu dans la nuit du 29 juin 2026 sur la rue St-Cyrille, à Normandin. Un homme s'est présenté à pied à la résidence en empruntant le secteur boisé situé à l'arrière de la propriété. Une fois sur place, il a versé un liquide ...

LIRE LA SUITE

Grand excès de vitesse à Albanel
Publié à 13h28

Grand excès de vitesse à Albanel

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ), du poste de la MRC Maria-Chapdelaine, ont intercepté un véhicule circulant en grand excès de vitesse sur la route 169, dans la nuit du 27 juin dernier, peu avant 2h00 du matin. Le conducteur a été capté alors qu’il circulait à 141 km/h dans une zone de 90 km/h. Le conducteur, un homme âgé de 23 ans, de ...

LIRE LA SUITE

Le Saguenéen All Boivin arrêté en Espagne
Publié le 26 juin 2026

Le Saguenéen All Boivin arrêté en Espagne

All Boivin de Saguenay, l’un des criminels les plus recherchés au Canada, a été arrêté ce vendredi en Espagne, selon des informations préliminaires obtenues par la Sûreté du Québec. Recherché depuis le 15 février 2023, l’homme originaire de la région aurait été localisé à Marbella, une ville prisée de la Costa del Sol, où les autorités ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES