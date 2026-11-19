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Soirée Distinction 2026 | Lauréat du Prix Le Rayonnant

Entreprise qui se démarque par le développement des affaires dans les marchés extérieurs ou par la croissance de ses ventes hors de la MRC Maria-Chapdelaine. L’exportation de produits ou services, l’acquisition ou l’implantation de centres de distribution, la pénétration d'un nouveau marché ou l’élargissement du marché actuel.

Félicitations à Camps NT !

Depuis près de 40 ans, Camps NT fait rayonner le savoir-faire de notre région bien au-delà de ses frontières.

Solidement ancrée à Dolbeau-Mistassini, l’entreprise déploie ses camps temporaires mobiles partout au Québec, jusqu’en Ontario, en offrant la même qualité de service clés en main, même dans les endroits les plus éloignés.

Reconnue pour son agilité, sa rapidité d’exécution et sa nouvelle usine de fabrication modulaire, Camps NT accueille aujourd’hui des centaines de travailleurs sur des chantiers majeurs.

Guidée par des valeurs de sécurité, de respect et d’intégrité, l’entreprise contribue également au dynamisme de sa communauté par un engagement social remarquable.

Une véritable ambassadrice de notre région qui fait briller son expertise partout où elle passe.

248, boulevard St-Michel, Dolbeau-Mistassini • 418 276-0126

ntcamps.com