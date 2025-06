Nos idées cadeaux pour la fête des Pères 2025

Contenu commandité

« Qu’est-ce qu’on offre à papa cette année? »

Pour plusieurs d’entre nous, la question revient souvent. Ils sont nombreux à déclarer n’avoir besoin de rien. Pourtant, ils sont toujours contents de la pensée qui leur est adressée à l’occasion de la fête des Pères. Mais quoi leur offrir en témoignage de notre affection pour éviter les clichés?

Pour vous aider à trouver un cadeau pensé spécialement pour lui, j’ai compilé quelques idées locales selon des profils de papa bien particuliers. Ces cadeaux sont géniaux en soi, mais vont aussi merveilleusement bien ensemble – et vous pouvez conserver ces idées pour d’autres occasions!

Vous préférez offrir une expérience plutôt qu’un objet? J’y ai pensé! Vous trouverez cette suggestion à la fin de chaque profil.

Pour le papa « barbecue »

Montez un panier-cadeau avec ses sauces piquantes préférées, ou faites-lui découvrir de nouveaux produits avec lesquels expérimenter! Le fromage de la Normandinoise, le trio La base à burger des Délices du Lac, le sel aromatisé de la ferme forestière Ouasiemsca... Il y a tant de possibilités à explorer pour son prochain bar à burger!

L’expérience : la tournée des maraîchers! Rien de tel que les fruits et légumes au plus frais. Prenez la route ensemble et passez chez nos maraîchers locaux! Visitez la Ferme du forestier-maraîcher, le Potager de Valérie, les Petits Jardins de Normandin et La Petite Ferme à Orace, et trouvez de nouveaux légumes à faire griller pour accompagner vos soupers!

Pour le papa de camping

Pour le faire rêver un peu, allez lui chercher les exemplaires disponibles du magazine Nomade. Passez à la Librairie centrale pour lui trouver un exemplaire du livre En feu! - Plein d'idées pour enfin bien manger en camping. Si c'est plutôt le camping sauvage qui l'anime, un hamac de chez Pronature est aussi une ezcellente idée. Constituez-lui une petite trousse avec les chauffe-mains réutilisables de HOT POC et le baume sauvage de Captive.

L’expérience : une nuitée en yourte à l’Orée des bois ou un chèque-cadeau pour son camping local favori.

Pour le papa pragmatique

Vous avez un papa minimaliste, qui n’a jamais besoin de rien? L’idéal, c’est de lui offrir une version améliorée des objets qu’il utilise tous les jours; un porte-clé personnalisé, un joli portefeuille, une lingette à lunette Solem.

L’expérience : trouvez un jeu de société sur une thématique qu’il appréciera et dont vous profiterez ensemble.

Pour le papa « de bois »

Papa passe son temps en nature? Qu’il soit adepte de chasse, de pêche ou de cueillette, l'ensemble du parfait chasseur de Captive est fait pour lui! Son odeur de sapin baumier et d’épinette noire, en plus d’être agréable, est idéale pour se fondre dans la nature. S’il aime plutôt la randonnée, passez à la Librairie centrale pour lui trouver un exemplaire du livre Randos Bière au Québec - qui sait, ça pourrait l'inspirer!

L’expérience : un forfait d’hébergement à la ferme forestière Ouasiemsca pour participer à la demi-journée de chasse aux champignons forestiers.

Pour le papa sportif

Son sac de sport n’a pas changé depuis la fin du dernier millénaire? Vous savez quoi faire! Pourquoi ne pas en profiter pour y glisser une bouteille d'eau isotherme et une belle serviette de sport Solem? Les écouteurs-boutons de la compagnie québécoise Soundsgood sont également un excellent choix.

L’expérience : passez ensemble une journée au club de golf ou partez à l'aventure sur la Véloroute.

Pour le papa « coquet »

La routine barbe de votre papa est digne de l’émission Queer Eye? Pour l’aider à bien en prendre soin, offrez-lui la gamme de produits pour la barbe de la Bergerie du Nord.

L’expérience : offrez-lui l’expérience complète d’un rendez-vous chez le barbier. Le service de rasage traditionnel avec serviettes chaudes est incontournable!

Pour le papa « de jardin »

C’est le moment idéal pour passer chez Horti-Plus. Trouvez-lui un bel arrosoir, accompagné d’une bouteille de savon noir liquide. Accompagnez le tout d'un joli savon de Marseille et d'une bonne brosse à ongles, Complétez l'ensemble avec un nouveau plant qui s'intègrera parfaitement à son jardin.

L’expérience : rendez-vous à la ferme forestière Ouasiemsca pour découvrir leur jardin écologique.

Pour le papa conteur

Votre papa a toujours une grande histoire à raconter? Je pourrais parier que vous connaissez par cœur plusieurs de ses anecdotes préférées. Demandez à ceux qui étaient présents leur version de l’histoire — et, pourquoi pas, les histoires qui le concernent et qu’il ne vous a pas racontées — et consignez le tout dans un cahier spécialement créé pour lui. Vous pouvez aussi les enregistrer et les lui offrir en version à écouter! Passez chez Composantes du Lac – ils ont tout ce qu’il vous faut.

L’expérience : une chasse au trésor chez l’antiquaire! Mettez-le au défi de trouver un objet — ou quelques-uns — qu’il a vu ou possédé dans son enfance et de vous raconter un souvenir qui y est lié.

Qu’il préfère les plaisirs simples ou plus raffinés, la fête des Pères représente une occasion inestimable de gâter un peu votre père et de passer de beaux moments en sa compagnie. Profitez-en bien!

