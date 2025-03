Un sourire en toute confiance

Contenu commandité

Depuis octobre 2024, Dolbeau-Mistassini peut compter sur une nouvelle clinique dentaire où expertise et bien-être vont de pair. Laurie Viens, jeune dentiste passionnée, a concrétisé son rêve en créant un espace où chaque détail a été pensé pour le confort des patients. De la décoration chaleureuse aux télévisions au plafond, tout est conçu pour transformer chaque visite en une expérience plus agréable. Offrant des soins de dentisterie générale, d’esthétique et d’orthodontie, Laurie et son équipe entièrement féminine partagent une même vision : offrir des soins de qualité en mettant le patient au cœur de chaque décision.

Cette approche humaine et professionnelle, combinée à un apprentissage continu de toute l’équipe, permet d’offrir des traitements adaptés pour chacun. De plus, pour les patients anxieux, surtout les enfants, des solutions de sédation au protoxyde d’azote sont proposées permettant de recevoir des soins plus apaisants.

Laurie Viens ne se limite pas à la dentisterie. Impliquée dans le projet Bouche-B et récemment dans le Club Optimiste de Dolbeau, elle croit à l’importance de redonner à la communauté. Son ambition ? Faire de sa clinique une référence dans le secteur. Portée par une vision de croissance, elle prévoit d’élargir son équipe en recrutant un dentiste, affirmant ainsi son engagement envers des soins alliant expertise, innovation et intégrité.

Laurie espère que son histoire pourra inspirer d’autres femmes à suivre leur intuition et à prendre des risques pour réaliser leurs rêves. Elle a la conviction que, peu importe les obstacles, croire en soi et en sa vision peut mener à des accomplissements extraordinaires. Avec audace, passion, engagement et leadership, il est possible de transformer ses ambitions en réalité.

« Réaliser sa vision ne dépend pas de la chance, mais de la constance : chaque jour, je pose les actions la transformer en réalité »

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !

Clinique dentaire des Grandes-Rivières

197, 7e Avenue, Dolbeau-Mistassini

418 276-5551