Excavation Gaétan Girard : Une équipe bâtie sur la confiance et l'excellence

Contenu commandité

Félicitations à Excavation Gaétan Girard, lauréat du Prix Employeur de choix lors de la Soirée Distinction de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dolbeau-Mistassini.

Depuis plus de 35 ans, Excavation Gaétan Girard s’impose comme un employeur de qualité dans la construction et l’entretien de chemins forestiers. Sous la direction de Robin St-Pierre, l’entreprise a mis en place un environnement de travail inclusif, où chaque employé se sent valorisé. Face à la pénurie de main-d'œuvre, elle a diversifié ses stratégies de recrutement, incluant des initiatives internationales pour attirer des talents spécialisés, avec un système de jumelage pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants.

L’entreprise s’investit également dans la formation de la relève, collaborant avec le Centre de formation professionnelle du Pays des Bleuets, et propose des conditions de travail compétitives, telles qu’une semaine de quatre jours et un camp équipé de commodités modernes. Cette attention portée au bien-être et à la stabilité des employés contribue à un taux de rétention élevé et un personnel loyal.

541 2e Avenue, Dolbeau • 418-276-1689