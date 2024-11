Metro : Une carrière enrichissante au cœur de votre communauté

Contenu commandité

Félicitations à Metro Boutin lauréat du Prix Employeur de choix lors de la Soirée Distinction de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dolbeau-Mistassini.

Fondée en 1990, Metro Boutin se distingue par une ambiance de travail dynamique et inclusive. Avec 250 employés, l’entreprise mise sur des stratégies de recrutement innovantes face à la pénurie de main-d'œuvre, notamment en embauchant des retraités, semi-retraités, et en recrutant à l'international pour des postes spécialisés comme boucher, boulanger et cuisinier. Ces initiatives permettent de diversifier l’équipe tout en répondant aux besoins spécifiques de l’entreprise.

L’entreprise offre également des horaires flexibles pour les jeunes familles et les étudiants, favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Elle met l’accent sur la formation continue et les opportunités de promotion interne, avec un programme d'intégration qui stimule le sentiment d’appartenance et de collaboration. Des récompenses comme des cartes-cadeaux ou des primes de référencement témoignent de la reconnaissance envers ses employés, contribuant à un taux de fidélité élevé.

99 8e Av, Dolbeau-Mistassini • 418-276-0361