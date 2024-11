Coolbox : durabilité et innovation

Contenu commandité

Félicitations à Coolbox, lauréat du Prix L'Audacieux lors de la Soirée Distinction de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dolbeau-Mistassini.

Coolbox, une entreprise audacieuse née d'une vision immersive en montagne, a révolutionné l'hôtellerie de plein air avec son concept unique « ski-in, ski-out » pour les passionnés de sport. Aujourd'hui, elle s'étend à divers lieux comme des campings, spas, zoos et parcs d'amusement.

L'entreprise a créé la COOLBOX, une unité modulable et mobile à travers l’Amérique du Nord, répondant aux besoins de ses partenaires saisonniers. Avec sa propre plateforme de réservation, Coolbox comble les lacunes des systèmes traditionnels, gérant plus de 120 unités au Québec.

Présente dans 10 régions québécoises et grâce à des partenariats stratégiques, Coolbox attire une clientèle en quête de confort en pleine nature. Son audace à allier commodités modernes et nature fait de l'entreprise le plus grand réseau d’hôtellerie de plein air en Amérique du Nord, transformant le tourisme québécois et offrant des expériences uniques et écologiques.