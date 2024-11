Une expérience de magasinage améliorée au Canadian Tire Dolbeau-Mistassini

Contenu commandité

Depuis mai dernier, vous avez certainement vu qu’il se faisait de grosses rénovations à votre Canadian Tire de Dolbeau. Le temps est maintenant venu, depuis le 7 novembre, de pleinement profiter des changements apportés.

Tout d’abord, M. Pierre-Luc Doyon, propriétaire franchisé, tient à remercier la clientèle pour la patience dont elle a fait preuve. « Nous avons carrément viré la maison à l’envers. Il y a eu du bruit, des débris et ce n’était pas toujours des plus agréable. Mais, quand je regarde le résultat, je crois que tous les clients seront d’accord avec moi pour dire que ça en valait vraiment la peine. » souligne-t-il.

Lors que M. Doyon a repris la franchise de Dolbeau en juillet 2023, la Corporation Canadian Tire lui a demandé s’il souhaitait effectuer un projet de rénovation, les dernières remontant à 2015. Bien que celui-ci trouvait le magasin propre, il avait constaté que certains articles pouvaient être difficiles à trouver et que c’était possible de faire mieux : « Je voyais une opportunité d’améliorer l’expérience de magasinage et ce projet cadrait bien pour faire les bons changements en profondeur que je voyais. » Pour la corporation Canadian Tire, ces rénovations s’inscrivent dans un plan de rénovation global de 5 ans à l'échelle nationale, qui totalisent un investissement de 1,2 milliards de dollars.

LES CHANGEMENTS APPORTÉS

« Le changement majeur dans la configuration a été d’échanger la section de la quincaillerie avec celui des sports. Je crois que ce changement amènera une meilleure synergie entre les départements et permettra un meilleur service client et une meilleure productivité pour nos employés. », précise M. Doyon.

Ces différents réaménagements permettent d’intégrer 2000 nouveaux produits, pour un total de 46 000 items en magasin! De plus, le concept « mieux connecté » intègrera davantage de technologie pour supporter l’expérience de magasinage. Par exemple, il y aura plus d’écrans installés pour mieux comprendre l’ensemble de produits de certaines catégories qui sont moins accessibles, comme les meubles de patio ou les gros coffres à outils, qui sont souvent cachés dans les espaces d’entreposage.

Également, bien que la possibilité de commander en ligne soit disponible depuis déjà plusieurs années, le réaménagement des casiers de ramassage derrière les caisses a permis à plusieurs clients de découvrir cette option. C’est quelque chose que les clients apprécient puisqu’ils peuvent passer récupérer leur commande aux caisses sans avoir à chercher dans le magasin.

Enfin, à partir de 2025, il sera possible de commander des produits à partir de son propre téléphone dans le magasin, ce qui déclenchera une commande. C’est le système « scanner et acheter », qui fait qu’un employé reçoit et prépare la commande.

M. Doyon tient à remercier l’ensemble de ses employés pour les efforts déployés lors des travaux : « Sans eux, aucun de ces changements n’auraient pu se réaliser ». Le magasinage du temps des fêtes commence et toute l’équipe du Canadian Tire est prête à vous accueillir dans ce tout nouveau magasin!

1751, boulevard Vézina,Dolbeau-Mistassini • 418 276-2385