Garage St-Félicien Radiateur: l’expertise dont vous avez besoin, depuis 50 ans

Fabrication de radiateur sur mesure, entretien et nettoyage de systèmes de refroidissement, vente et réparation, mécanique générale, pose de pneus, soudure, tout ce dont vous avez besoin se trouve chez Garage St-Félicien Radiateur et ce, depuis 50 ans maintenant. Une équipe de professionnels dévoués qui s’adaptent à chaque fois afin de fournir le meilleur des produits qui soit à sa clientèle.

Le 8 mars 1974, un homme du nom de Marcel Pelchat achetait le garage, qui n’était alors composé que du volet radiateur. L’actuel propriétaire et sa conjointe, David Tremblay et Meggie Morin, ont repris le flambeau de Mario Perron en 2021. Ce dernier était en poste depuis le 1er janvier 1990.

À ce moment, le couple avait décider d’aménager un espace dédié à la mécanique générale, pour diversifier l’offre de service.

LOCAUX AU GOÛT DU JOUR

Garage St-Félicien Radiateur a officiellement déménagé dans de nouveaux locaux, fraîchement rénovés, situés au 1102 route 169 à St-Félicien. Les travaux de réaménagement ont totalisé entre 600 000 et 650 000 $. David Tremblay émet que plus de services peuvent être offerts aux clients, ce qui n’était pas possible avant faute d’espace.

« On peut maintenant offrir un service complet sur les camions, dont la pose de radiateurs et l’air climatisé, ce qu’on ne pouvait pas faire avant. On a déjà de bons commentaires de la part des clients. C’est plus accessible que notre ancien emplacement », mentionne-t-il.

UN ACHALANDAGE FORT

Depuis que David Tremblay et Meggie Morin se sont portés acquéreurs de l’entreprise il y a trois ans, l’achalandage n’a cessé de monter en flèche.

« D’année en année, ça n’a pas arrêté de grandir. Le chiffre d’affaires n’a pas cessé de grimper, ce pourquoi on a aussi décidé d’aller de l’avant avec la relocalisation », émet M. Tremblay.

Garage St-Félicien Radiateur sait garder sa clientèle, notamment en raison de la qualité des services et sa façon de redonner une seconde vie aux radiateurs.

« On donne une seconde vie à de vieux radiateurs qui souvent, ne sont plus disponibles sur le marché. On les fabrique sur mesure, et c’est ce qui nous distingue. »

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE

L’entreprise traverse toutefois une pénurie de main-d’œuvre. D’autres personnes sont présentement recherchées pour venir combler l’équipe, qui comprend actuellement cinq employés.

« C’est un garage qui est familial. On travaille avec nos employés, on leur prodigue des conseils. Et nous les patrons travaillons autant dans le garage qu’un employé, on connait leur réalité. L’ambiance est vraiment conviviale », conclut David Tremblay.

1102, BOULEVARD DU SACRÉ-COEUR, ST-FÉLICIEN • 418 679-1911