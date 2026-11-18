Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a rencontré hier soir le président des États-Unis, Donald J. Trump, en marge du Sommet des dirigeants économiques de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), qui se déroule à Shenzhen, en Chine. Les deux dirigeants ont notamment discuté des travaux en cours visant à conclure un nouvel accord commercial entre les deux pays.

Selon les informations rendues publiques à la suite de la rencontre, les discussions ont porté sur la mise en place d'une entente commerciale qui permettrait de créer des emplois, d'améliorer l'abordabilité pour les citoyens et de respecter pleinement les langues, la culture ainsi que la souveraineté du Canada. Mark Carney et Donald Trump ont convenu de poursuivre les négociations et de maintenir des échanges réguliers dans les prochaines semaines.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par un ralentissement des exportations québécoises vers les États-Unis. Au cours des neuf premiers mois de 2026, les exportations internationales de marchandises du Québec à destination du marché américain ont diminué de 3 % comparativement à la même période en 2025.

Cette baisse touche particulièrement plusieurs secteurs économiques importants pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parmi les principaux produits exportés vers les États-Unis figurent en effet l'aluminium et les alliages d'aluminium sous forme brute, le papier ainsi que le bois d'œuvre.

Malgré ce recul des ventes vers le voisin du Sud, les entreprises québécoises ont poursuivi leurs efforts de diversification des marchés. Les exportations vers les autres pays, excluant les États-Unis, ont ainsi connu une croissance de 14,7 % durant la même période.