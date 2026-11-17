Les quelque 2,3 millions de bénéficiaires du Régime de rentes du Québec (RRQ) verront leur prestation augmenter de 2,7 % à compter de janvier prochain. Retraite Québec indique que ce rajustement annuel vise à préserver le pouvoir d’achat des personnes qui reçoivent une rente.

L’augmentation est calculée chaque année en fonction de l’Indice des prix à la consommation (IPC) établi par Statistique Canada. Elle s’applique à l’ensemble des prestations versées par le Régime de rentes du Québec, notamment les rentes de retraite, de conjoint survivant, d’invalidité, d’enfant de cotisant invalide et d’orphelin.

Concrètement, une personne âgée de 65 ans qui reçoit actuellement une rente mensuelle de 731 $ verra son versement augmenter de 19,74 $ par mois. Retraite Québec rappelle que c’est à 65 ans qu’un cotisant peut commencer à recevoir 100 % de la rente de retraite à laquelle il a droit.

Cette indexation représente également des retombées importantes pour l’économie québécoise. Chaque année, plus de 20 milliards de dollars sont distribués aux bénéficiaires du Régime de rentes du Québec. Pour 2027, le taux d’indexation de 2,7 % se traduira par le versement d’environ 540 millions de dollars supplémentaires aux prestataires.