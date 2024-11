Un nouveau projet axé sur la valorisation des ressources

La MRC Maria-Chapdelaine annonce la création du projet Santé Nordique, une initiative qui vise à mobiliser les entreprises d’ici dans la valorisation des ressources du territoire.

Avec ce nouveau concept, l’organisation territoriale a l’ambition de créer un écosystème propice au développement de la bioéconomie. Pour ce faire, la MRC veut s’appuyer sur deux de ses forces : le dynamisme des entreprises d’ici et ses ressources naturelles abondantes.

« Nous avons des ressources forestières et agricoles riches et abondantes. Nous pensons que nous avons tout ce qu’il faut dans notre MRC pour encourager les entreprises à s’ouvrir sur ces possibilités et les accompagner pour qu’elles puissent valoriser au maximum les ressources qu’elles exploitent ici », lance Virginie St-Pierre, conseillère en développement industriel à la MRC.

Maria-Chapdelaine étant la MRC qui compte le plus de producteurs de bleuets, la valorisation de ce petit fruit fait partie des pistes de réflexion de ce positionnement stratégique. La canneberge est un autre exemple, le seul producteur étant situé dans le nord du lac.

« On veut développer autour de nos forces et inspirer nos entreprises à aller chercher une valeur ajoutée dans les ressources exploitées. Nous avons nos fruits et nos forêts. Nous sommes la MRC la plus au nord de la région. L’appellation nordique a beaucoup de sens pour nous », ajoute Virginie St-Pierre.

Au cours des prochains mois, la MRC Maria-Chapdelaine dévoilera des mesures qui viendront se greffer au projet Santé Nordique.

« Nous sommes emballés de l’adhésion des parties prenantes que génère déjà ce positionnement, qui vise à inspirer les entreprises d'ici et d'ailleurs. Ce concept vise à propulser le développement local en mettant en lumière le potentiel immense de la région. Nous croyons fermement que la MRC de Maria-Chapdelaine a tout pour générer une économie en santé, durable et enviée, en s'appuyant sur ses ressources uniques, son savoir-faire et son engagement envers l'innovation », indique pour sa part le préfet Luc Simard.

Engagement envers le local

En plus d’être axé sur le développement durable du territoire, ce positionnement est aussi un engagement envers les entreprises d’ici, comme l’explique Virginie St-Pierre.

« Par le passé, le développement industriel passait par de la sollicitation d’entreprises de l’extérieur que l’on tentait de convaincre de venir s’installer ici. Aujourd’hui, 80% de notre développement économique se fait avec nos entreprises d’ici. »