Camps NT : Une usine de fabrication où le bois est à l'honneur

C’est devant plus d’une centaine de personnes que Camps NT a inauguré sa nouvelle usine de fabrication. Grâce à ce nouveau bâtiment qui représente un investissement de 5 M$, l’entreprise dolmissoise pourra augmenter sa production de camps modulaires qui se retrouveront ensuite sur les différents sites d’exploitations du Québec et de l’Ontario.

Avec un plan de relève mis en place en 2019 et sa nouvelle usine de fabrication construite, Camps NT se penche vers l’avenir.

« Cette usine, c’est un investissement majeur dans l’avenir et dans la relève qui s’installe. Que ce soit notre personnel administratif, dans nos cuisines de chantier ou notre personnel de construction, c’est pour eux que nous faisons cela », indique Louis-Philippe Nault, PDG de Camps NT.

« Beaucoup de chemin a été fait depuis la fondation de Camps NT. Je pense que notre objectif avec la relève que nous avons en place au sein de notre équipe va être de structurer le tout et d’amener ça à un autre niveau », affirme pour sa part Pierre-Olivier Nault, directeur aux opérations et fils de Louis-Philippe.

L’équipe de Camps NT a déjà débuté la construction de deux bâtiments modulaires en bois dans sa nouvelle usine. Pour Pierre-Olivier Nault, l’inauguration de l’usine de fabrication marque une étape importante dans le développement de l’entreprise.

« Auparavant, nous n’avions pas de bâtiment pour fabriquer nos campements. Ils étaient conçus individuellement et à l’extérieur. Ce n’était pas optimal et c’était plus difficile au niveau logistique. Dans un bâtiment comme celui-ci, tout est là pour faciliter la production de campements clé en main qui est là mission première de l’entreprise », mentionne Pierre-Olivier Nault, directeur des opérations.

Pour sa part, le maire de Dolbeau-Mistassini a rappelé le rôle que ce projet d’usine a joué dans la prolongation du parc industriel du secteur Dolbeau.

« L’inauguration d’aujourd’hui marque plus qu’un simple investissement économique. Elle concrétise une vision d’entreprise et c’est notre devoir en tant que ville d’accompagner ces entreprises qui choisissent d’investir chez nous », indique le maire.

Camps NT a pu compter sur un investissement de 4,6 M$ du gouvernement du Québec et de 3,1 M$ d’Investissement Québec. La ville de Dolbeau-Mistassini et la Banque Nationale ont également contribué financièrement à la concrétisation de ce projet.

Le choix du bois

Difficile de ne pas le remarquer, le bois est à l’honneur dans cette nouvelle usine de fabrication. Selon le PDG de Camps NT Louis-Philippe Nault, le choix de valoriser cette ressource naturelle s’inscrit dans les valeurs de l’entreprise.

« L’histoire de Camps NT est intimement liée à la forêt et aux produits du bois. Quand nous avons débuté ce projet d’usine, je ne pouvais vraiment pas m’imaginer construire une usine en acier pour y construire des bâtiments en bois », affirme-t-il.

La valeur écoénergétique de ce matériau explique également ce choix puisque l’usine permettra d’éviter 130 000 kg de GES en plus de capter du carbone pendant les prochaines décennies.

Louis-Philippe Nault a conclu en soulignant les partenaires de longue date de Camps NT tel que Domtar, l’entreprise Chantier Chibougamau ainsi que The Wood et Fils.