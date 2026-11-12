Un premier one-man-show pour l’humoriste Mat Lévesque

Après 15 ans de carrière, l’humoriste dolmissois Mat Lévesque présente son premier one-man-show officiel, intitulé Beleuet.

« Un producteur a embarqué dans le projet et s’occupe de la production du spectacle. C’est la première fois que je joue dans de belles salles comme celles-là. C’est mon premier one-man-show officiel. Derrière ça, il y a 15 ans de tournée à travers les bars, à faire des premières parties, des numéros de 30 ou 45 minutes. Beleuet, c’est mon meilleur 75 minutes de matériel », explique-t-il.

Mat Lévesque roule sa bosse dans le milieu de l’humour depuis plusieurs années. Il a d’abord fait partie du trio Les Sodas Mousse de 2004 à 2012. Le groupe s’était notamment illustré en atteignant la finale de l’émission En route vers mon premier gala Juste pour rire en 2011.

En 2021, le Dolmissois figurait parmi les 36 humoristes sélectionnés pour la deuxième saison de Le prochain stand-up, diffusée sur Noovo, confirmant ainsi son statut d’artiste à surveiller. Depuis deux ans, il assure également les premières parties de l’humoriste Simon Delisle, une expérience qui lui a permis d’affiner son art et de gagner en présence sur scène.

Celui qui se décrit comme un « raconteux » a entrepris la tournée québécoise de Beleuet, un spectacle inspiré des personnages et des situations qu’il croise au quotidien, tant dans sa vie personnelle que sur la route.

« Je fais la distinction entre le bleuet, le fruit sauvage, et le "beleuet", qui est le personnage », précise-t-il.

Une chose est certaine, le rire est au rendez-vous. « À la fin du spectacle, le monde a mal à la face. »

Mat Lévesque prend également le temps d’échanger avec les spectateurs après chacune de ses représentations.

Au cours des prochaines semaines, il poursuivra sa tournée avec des arrêts notamment à Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu et Longueuil.

Mat Lévesque compte éventuellement conclure la tournée à Dolbeau-Mistassini.