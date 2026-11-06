Le Show de garage remet 3 000 $ à trois organismes de Dolbeau-Mistassini

Le Show de garage a de nouveau fait salle comble cette année. La deuxième édition de l’événement a permis d’amasser 3 000 $, qui ont été redistribués au Groupe Espoir, à la Maison d’intégration Norlac et à la Maison des jeunes Le Jouvenceau.

Les 400 billets disponibles ont trouvé preneur, signe que l’engouement pour l'événement est toujours bien présent. Les organisateurs soulignent également la participation du milieu des affaires, plusieurs entreprises ayant acheté des forfaits pour offrir des billets à leurs employés ou à leurs clients.

« Les entreprises se sont encore impliquées comme partenaires ou festivaliers. C’est le fun de voir la communauté entrepreneuriale embarquer dans le projet », mentionne Guillaume Pétrin, membre du comité organisateur.

Après le succès de la première édition, l’équipe a choisi de conserver les éléments qui avaient fait leurs preuves tout en apportant quelques nouveautés à la programmation.

La météo a également joué en faveur de l’événement. Malgré quelques gouttes de pluie, le soleil a fait son apparition au bon moment, permettant aux participants de profiter pleinement de la soirée du 5 septembre.

Une programmation bonifiée

Les organisateurs ont entretenu le mystère jusqu’aux derniers instants en gardant secrète l’identité des artistes invités à cette soirée 100 % rock.

Le coup d’envoi des spectacles a été donné par The Rock Show, qui a présenté une rétrospective des succès punk et rock des années 1990 et 2000.

Guy Brière et les Mauvaises Herbes ont ensuite pris le relais avec un hommage à Plume Latraverse et au rock francophone québécois, avant de céder la scène à Kiss Tribute, dont les costumes, le maquillage et les accessoires ont replongé les festivaliers dans l’univers du célèbre groupe américain.

La formule du 5 à 7 festif a également été appréciée cette année. Le magicien Olivier Simard était présent pour divertir les festivaliers. Le chansonnier Robin Arnaud a assuré l’ambiance musicale. Dans les kiosques, on retrouvait Les Macaronneuses, la tatoueuse Jessica Gauthier et l’équipe du Vox Populi.

L’offre alimentaire était aussi au rendez-vous grâce aux camions de rue Porc Bonheur et Baye Traiteur.

Redonner à la communauté

Au-delà du volet festif, le Show de garage conserve avant tout sa mission caritative.

Pour une deuxième année consécutive, les organisateurs ont remis 3 000 $ à des organismes du milieu. Cette fois, le Groupe Espoir, la Maison d’intégration Norlac et la Maison des jeunes Le Jouvenceau se partageront les retombées de l’événement.

« On organise ça pour créer un rassemblement à l’automne. Si, en plus, on peut redonner à la communauté, c’est le mélange parfait », souligne Guillaume Pétrin.

L’événement mise également sur l’achat local afin que les retombées demeurent au sein de la communauté.

Avec cette deuxième édition, le Show de garage porte maintenant à 6 000 $ les sommes remises à six organismes différents depuis sa création.