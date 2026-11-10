Une nouvelle adresse pour prendre soin de ses compagnons

Les propriétaires d’animaux de Dolbeau-Mistassini auront bientôt un nouveau commerce de proximité où trouver conseils et produits pour leurs compagnons. Chico – Boutique d’animaux ouvrira ses portes le 12 novembre prochain au 203, boulevard Saint-Michel.

Il s’agit de la cinquième boutique dans la grande région maintenant que Dolbeau-Mistassini rejoint les boutiques d’Alma, Chicoutimi, Roberval et Jonquière.

« Chaque nouvelle boutique est l’occasion de tisser des liens avec une communauté et de devenir un repère pour les gens qui ont à cœur le bien-être de leurs animaux. À Dolbeau-Mistassini, nous souhaitons que les clients se sentent les bienvenus, qu’ils puissent poser leurs questions en toute confiance et trouver des solutions adaptées à leurs compagnons. C’est cette relation humaine qui fait la force de Chico », affirme Mélissa Lessard, présidente et directrice générale de Chico.

Un premier rendez-vous le 12 novembre

Le jeudi 12 novembre ainsi que durant le week-end des 14 et 15 novembre, les clients pourront profiter de plusieurs offres et activités spéciales en magasin. Les 100 premiers clients qui se présenteront le 12 novembre dès 9 h recevront un sac cadeau rempli de surprises, incluant notamment une carte-cadeau de 10 $. Un expert animalier sera également sur place pour offrir conseils et recommandations aux propriétaires d’animaux.

Les 14 et 15 novembre, Chico assumera l’équivalent des taxes sur les achats, en plus de proposer des promotions exclusives sur une vaste sélection de produits, dont de la nourriture, des gâteries, des accessoires et des produits de bien-être.

L’esprit d’une boutique de quartier

Chico est avant tout une boutique de quartier depuis près de 40 ans.

Entreprise fondée sur la rue Ontario à Montréal, Chico a grandi au fil des décennies grâce à la confiance de sa clientèle et à l’engagement de franchisés passionnés partout à travers le Québec. Fidèle à sa mission depuis ses débuts, l’entreprise mise sur la proximité, le service-conseil personnalisé et le bien-être animal afin d’accompagner les propriétaires d’animaux dans leur quotidien. Aujourd’hui, ce réseau de boutiques locales est devenu une référence pour les amoureux des animaux aux quatre coins de la province.

Avec cette nouvelle ouverture à Dolbeau-Mistassini, Chico poursuit son développement et compte désormais plus d’une centaine de boutiques en activité.

Les résidents de la région pourront ainsi profiter d’une offre complète de nourriture, d’accessoires, de jouets et de produits spécialisés pour tous les animaux de compagnie (chats, chiens, petits animaux, oiseaux, poissons et reptiles), ainsi que des conseils d’une équipe passionnée et à l’écoute de leurs besoins.

La boutique de Dolbeau-Mistassini représente également une occasion d’affaires pour les entrepreneurs de la région, puisqu’elle est offerte en franchise.