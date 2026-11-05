Les nouvelles installations officiellement livrées

Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire annonce qu’une étape majeure dans le projet du nouveau bloc opératoire et de l’unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) de l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini vient d’être franchie.

Le 13 octobre, les nouvelles installations ont officiellement été livrées à l’établissement, marquant ainsi la fin des travaux de construction et le début de la préparation à l’activation clinique.

Au cours des derniers mois, les systèmes mécaniques et électriques ont été mis en service, les principaux équipements médicaux ont été installés et les travaux de finition intérieure et d’aménagement extérieur ont été réalisés.

« La livraison du nouveau bloc opératoire et de l’URDM représente l’aboutissement d’une étape importante pour ce projet majeur. Nous disposons maintenant d’installations modernes et adaptées aux besoins actuels et futurs. Le travail se poursuit avec les équipes afin de préparer soigneusement l’activation clinique et l’accueil des premiers patients », mentionne François Lessard, directeur aux projets majeurs de Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire

Au cours des prochaines semaines, les équipes poursuivront leur appropriation des nouveaux espaces et des équipements grâce à des formations, des simulations et des visites. Ces activités permettront de préparer une transition harmonieuse et sécuritaire avant l’accueil des premiers patients, prévu au début 2027.

Rappelons que le projet total s'élève à 70,3 millions de dollars

Le bloc opératoire, doté d’une unité de retraitement des dispositifs médicaux, permettra d’offrir des soins de haute qualité dans un environnement moderne. Quatre fois plus vaste que l’ancien, il compte deux salles d’opération, une salle de chirurgie mineure, une salle d’endoscopie, une salle de réveil, une salle de préparation et de récupération, ainsi qu’un bureau d’évaluation préopératoire.