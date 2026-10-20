Culture

 Temps de lecture : 1 min 34 s

Murale communautaire participative

La bibliothèque devient un lieu de rencontre interculturelle

Le 20 octobre 2026 - Modifié à 11 h 14 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

Encore une fois, L’Espace de la bibliothèque municipale du secteur Dolbeau s’anime. L’artiste visuelle Lorena Isabel Ledesma Manzo y a organisé une rencontre interculturelle placée sous le signe de la diversité et du partage, invitant la population à contribuer à la création d’une murale collective.

Lundi après-midi, 19 élèves de l’école primaire Sainte-Thérèse se sont rendus à la bibliothèque pour rencontrer Lorena Isabel ainsi que deux artistes immigrantes, Aurelie Djiena, originaire du Cameroun, et Barbara Rapacz, de la Pologne.

L’activité a débuté par un brise-glace interculturel, suivi d’un moment de discussion et d’échanges entre les participants. Les enfants ont ensuite laissé libre cours à leur créativité en réalisant une œuvre individuelle, tout en explorant divers médiums à travers différentes stations. Chacune de ces créations était destinée à s’intégrer à une murale collective.

« Ça fait environ un an que je donne des ateliers, surtout auprès des enfants, explique Lorena Isabel. J’ai notamment fait une tournée dans des camps de jour. Nous explorons toujours le côté interculturel : laisser une place aux autres, reconnaître la richesse que nous apporte la diversité et développer l’empathie. Je réalise plusieurs murales dans différentes villes. Maintenant, c’est au tour de Dolbeau-Mistassini. »

L’activité s’articulait autour du thème « Ma biblio de tout, partout, pour tout le monde », dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques.

De son côté, Aurelie Djiena a beaucoup apprécié l’expérience. « Je suis habituée à travailler avec les enfants et à animer des ateliers. Il y a une forme d’innocence dans leurs créations. Ils font de belles propositions et, parfois, ils nous surprennent. »

L’artiste plasticienne a également partagé son savoir-faire avec les participants. « Aujourd’hui, j’ai travaillé avec le papier comme médium, à travers le collage. Mes œuvres sont généralement composées de toiles tissées. J’aime couper, découper, modeler et créer des formes. C’est une partie de ce que j’ai l’habitude de faire. »

Les usagers de la bibliothèque ont eux aussi eu l’occasion de prendre part à cette murale communautaire participative.

Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, une autre activité gratuite est également inscrite à la programmation. Le mercredi 21 octobre, de 9 h 30 à 11 h, les participants pourront découvrir le système de classement des ouvrages grâce à un jeu éducatif portant sur la classification Dewey.

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