Des accidents causés par les premières chutes de neige

En ce 16 octobre, les conducteurs devront redoubler de prudence face à la première neige qui se dépose au sol dans la région. Deux sorties de route ont déjà été constatées à Saguenay près du boulevard Martel et dans les environs de Saint-Honoré.

L’une des voitures s’est malencontreusement retrouvée sur le toit dans un fossé près du chemin de la Carrière ce matin. Cependant, la conductrice n’a subi que des blessures mineures.

Deux centimètres de neige pourraient tomber au cours de la journée, selon les prévisions d’Environnement et Changement climatique Canada.

Des températures avoisinant les -5 °C sont attendues au cours des prochaines nuits.

Demain, le 17 octobre, le temps sera généralement nuageux, avec également une probabilité de 40 % d’averses de neige.