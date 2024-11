Deux contes de Noël présentés en première partie à Normandin

La compagnie Productions Cont’Opéra présentera le 21 décembre à Normandin les contes La petite fille aux allumettes et Treize à la douzaine, une histoire de biscuits. Ils seront présentés en primeur à la population normandinoise.

Originaire de Normandin, le directeur artistique Jean-François Mailloux tenait à faire découvrir ses créations à sa ville natale avant de parcourir la province.

Jean-François et son partenaire Jean-Philippe Lavoie ont lancé l’entreprise l’année dernière. Leur objectif est de créer des spectacles qui permettront de faire découvrir l’art lyrique aux plus jeunes.

« Souvent, nous voyons des spectacles d’opéras pour enfants qui sont en fait des montages d'extraits de Mozart ou Rossini. Dans notre cas, ce sont vraiment nos créations avec des musiques originales et qui sont inspirées de contes populaires comme La petite fille aux allumettes par exemple », mentionne Jean-François Mailloux.

En plus du conte de Hans Christian Andersen, Productions Cont’opéra présentera également une création originale intitulée Treize à la Douzaine : une histoire de biscuits.

« Avec ce spectacle, nous expliquons l’origine de la douzaine et pourquoi les boulangers vendent 13 articles pour le prix de 12. C’est l’histoire de ce boulanger qui décide d’enfreindre cette règle non écrite en offrant 12 biscuits à une cliente et qui finit par vivre une série de péripéties. On souhaite toujours qu’il y ait une certaine morale dans les histoires que nous écrivons et je pense que cet opéra plaira à toute la famille », poursuit le directeur artistique.

Première mondiale

Treize à la douzaine : une histoire de biscuits sera présentée en première mondiale à Normandin et le lendemain à Québec. Pour Jean-François Mailloux, il était important de penser à sa région avant les grands centres.

« Je suis tellement fier de montrer le travail que je fais avec les étudiants à mon monde de Normandin. C’est important de diversifier l’offre culturelle en région et c’était un souhait qui était partagé par la ville de Normandin. Je tenais à ce que notre première création avec Production Cont’opéra soit présentée ici », conclut Jean-François Mailloux.