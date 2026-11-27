Les patients desservis par l’hôpital de Dolbeau-Mistassini qui nécessitent des traitements d’hémodialyse devront continuer de se rendre à Chicoutimi pour recevoir leurs soins. Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean a confirmé que le service, suspendu depuis janvier 2026, ne sera pas rétabli.

Depuis l’interruption des services, les usagers concernés doivent effectuer le trajet jusqu’à Chicoutimi trois fois par semaine afin de recevoir ce traitement essentiel qui remplace en partie la fonction des reins. Selon un reportage de Radio-Canada, seulement trois personnes nécessitant ce type de soins résident actuellement à Dolbeau-Mistassini ou dans les municipalités environnantes.

Santé Québec explique sa décision par une transformation des modes de traitement. L’organisation soutient que le développement de l’hémodialyse à domicile a considérablement réduit le nombre de patients nécessitant des soins en milieu hospitalier.

L’organisation précise que les coûts liés à l’installation des équipements à la résidence des patients sont entièrement assumés par le gouvernement. Les personnes admissibles reçoivent également une formation spécialisée dispensée par des infirmières afin de leur permettre d’utiliser leur appareil de façon autonome et sécuritaire. Selon Santé Québec, cette approche contribue à mieux répondre aux besoins de la population tout en améliorant la qualité de vie des patients.

À l’échelle du Saguenay–Lac-Saint-Jean, environ 90 personnes reçoivent actuellement leur traitement à domicile. En comparaison, une soixantaine de patients fréquentent encore les établissements hospitaliers pour leurs séances d’hémodialyse.

La FIQ déplore un manque de ressources

Du côté de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, cette annonce ne crée pas de surprise. Le syndicat estime qu’il ne s’agissait que d’une question de temps avant que l’employeur mette un terme définitif au service.

Selon la FIQ, la véritable raison de la fermeture réside dans la difficulté à recruter et à retenir des infirmières. Le syndicat souligne que les postes offerts au service d’hémodialyse de Dolbeau-Mistassini étaient peu attrayants puisqu’ils combinaient un horaire à temps partiel en semaine avec des heures supplémentaires à effectuer durant les fins de semaine dans d’autres secteurs de l’hôpital.