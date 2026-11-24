Quatre personnes ont été arrêtées mardi matin dans le cadre d’une enquête visant un réseau de distribution de cocaïne actif au Saguenay–Lac-Saint-Jean et présumément lié au North Savage Gang.

Les autorités soupçonnent que cette organisation criminelle était dirigée par le saguenéen All Boivin, arrêté à Marbella, en Espagne, le 26 juin dernier. Ce dernier conteste toujours son extradition vers le Canada.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, les arrestations ont été menées par les policiers de l’Escouade régionale mixte Saguenay, une unité regroupant des enquêteurs du Service de police de Saguenay et de la Sûreté du Québec.

Deux hommes de Saguenay, Étienne Gilbert, 29 ans, et Xavier Beaudoin, 24 ans, ont comparu au palais de justice de Chicoutimi. Ils font face à des accusations de trafic de stupéfiants, de recel et de complot. Deux femmes âgées de 25 et 27 ans ont également été interpellées. Elles ont toutefois été libérées en attendant la suite des procédures judiciaires.

Des opérations majeures dans les dernières semaines

Cette série d’arrestations s’inscrit dans une offensive policière amorcée depuis plusieurs semaines contre le groupe présumément dirigé par All Boivin. La Sûreté du Québec a récemment réalisé deux opérations d’envergure ainsi que plusieurs perquisitions ciblant les activités du réseau.

Ces interventions ont permis la saisie de plus de 21 kilogrammes de cocaïne, en plus de nombreux biens considérés comme des produits de la criminalité, notamment des véhicules et un immeuble.

Les enquêteurs poursuivent également leurs démarches dans d’autres dossiers liés au trafic de stupéfiants dans la région. Le 19 novembre dernier, les policiers ont perquisitionné une résidence de la rue Scott, à Roberval. Une femme de 52 ans a alors été arrêtée puis remise en liberté en attendant sa comparution.

Lors de cette perquisition, les policiers ont mis la main sur plus de 260 grammes de cocaïne, environ 150 comprimés de méthamphétamine, des médicaments obtenus sur ordonnance ainsi que du matériel servant au trafic de drogue.