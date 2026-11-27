Le Déjeune-Don de l’école secondaire des Grandes-Rivières sera de retour pour une 22e édition le 4 décembre, de 6 h à 9 h.

La population est invitée à venir partager un déjeuner préparé par les élèves et les membres du personnel de la polyvalente. Les billets sont offerts au coût de 10 $.

Les profits de l’événement seront versés au fonds d’aide de l’école ainsi qu’aux activités spéciales de la vie scolaire. Ce fonds vise à offrir des expériences marquantes aux adolescents et à soutenir les élèves dont certains besoins essentiels ne peuvent être comblés en raison de contraintes financières, notamment pour l’achat de vêtements, de lunettes ou de repas.

« C’est ma troisième année comme directeur ici. Chaque année, nous pouvons compter sur des présidents d’honneur qui s’impliquent activement et nous donnent un bon coup de main. Ils mobilisent leur réseau de contacts et la communauté répond toujours présente », souligne Martin Nadeau, directeur du bâtiment Jean-Dolbeau de l’école secondaire des Grandes-Rivières.

Pour cette 22e édition, la présidence d’honneur a été confiée à Pierre-Alain Fournier et Tomy Lamontagne, propriétaires de l’entreprise Trixeco.

L’an dernier, quelque 1 200 déjeuners ont été servis, permettant d’amasser 13 600 $ pour soutenir la mission du Déjeune-Don.

« On compte encore une fois sur la générosité de la population. Ce n’est pas souvent qu’on sollicite les gens, mais lorsqu’on le fait, ils répondent toujours présents », ajoute Martin Nadeau.

Les personnes intéressées peuvent déjà réserver leur place en se procurant des billets électroniques.