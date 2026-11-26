Dans un contexte où la publicité se vend de moins en moins dans les journaux, le détenteur des derniers journaux imprimés de la région, Trium Médias, lance sa propre agence marketing, La Boite Bleue. Les revenus permettront de poursuivre le financement de la salle des nouvelles.

« C'est évident que la vente de publicités traditionnelles est en décroissance. Il faut réagir, il faut faire quelque chose, il faut innover », lance la co-propriétaire de Trium Médias, Marlène Claveau. L’entreprise fait donc le choix de diversifier son offre de services pour maintenir ses journaux à flot.

« L’idée à la base, c'est de faire exploser notre offre de services, d'aller un peu plus loin que les publicités traditionnelles et aller offrir une panoplie de services marketing. Donc qui peuvent passer de la publicité numérique à l'impression, aux solutions postales, aux sites web… », explique la directrice de la Boite Bleue, Alexandra Gilbert-Boutros.

La Boite Bleue propose par exemple de la rédaction de communiqués de presse, l’organisation d’événements, la création d’image de marque, de logo ou encore de site web.

Sous cette nouvelle bannière, les employés qui travaillaient déjà au département des ventes de Trium Médias, travailleront également à développer les produits de la nouvelle agence de marketing. Un avantage non négligeable pour l’entreprise qui n’a pas besoin d’embaucher davantage d’employés. Quelques formations restent nécessaires et un accompagnement sera assuré.

Une clientèle régionale

En ce qui concerne la clientèle, la co-propriétaire de Trium Médias, Marlène Claveau, vise déjà loin : « Si tu me demandes de rêver, j'aimerais un jour que la vente de publicité traditionnelle et la vente de publicités innovantes via l'agence soient égales. Donc, on cible beaucoup de croissance. » Pour l’instant, la Boite Bleue travaille déjà avec les clients de Trium Médias qui achètent de la publicité sur les journaux.

« Il y a des clients […] avec qui on va augmenter notre offre de service. C'est-à-dire qu'on faisait déjà de la publicité dans un seul créneau, mais maintenant qu’on a découvert qu'il y avait des possibilités beaucoup plus larges, on va faire grandir. Ce sont des clients avec qui on a déjà une relation d'affaires et qu'on connaît déjà, qui, eux, vont s'ajouter à notre répertoire », indique Alexandra Gilbert-Boutros.

La Boite Bleue mise aussi sur sa bonne connaissance du territoire et l’inventivité de son équipe. « On est présent sur le territoire, on la connaît la réalité de chacun des secteurs. Pour faire une stratégie pour quelqu'un à Alma, à Métabetchouan ou à Roberval, Saint-Félicien, on les connaît vraiment bien. On a beaucoup d'expertises diversifiées aussi », assure Marlène Claveau.

L’éthique et la rigueur journalistique assurées

La séparation entre la salle des nouvelles et l’équipe de marketing sera assurée, comme elle l’est déjà actuellement. La co-propriétaire de l'entreprise tient « à la rigueur et à ce qu’il y ait un mur entre la publicité et le journalisme. »

« Si on vend un communiqué de presse à une entreprise, une rédaction de communiqué de presse, c'est un service qu'on offre. Est-ce qu'on va garantir à cette entreprise-là que nos propres journalistes vont être là? La réponse est non. On ne vend pas l'intégrité de notre équipe journalistique, elle existe d'elle-même », insiste-t-elle.