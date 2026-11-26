Louis Bouchard-Trudeau continue de faire rayonner le boudin. Le copropriétaire de la Cafèt’ de Vauvert s’est illustré lors du concours Délys en remportant deux prix de bronze dans les catégories boudin classique et boudin créatif, décernés le 15 novembre dernier.

La passion de Louis Bouchard-Trudeau pour le boudin remonte à plusieurs années. « J’étais chef dans un restaurant dans le Vieux-Québec. Il y avait du boudin noir. C’était un bistro. À cette époque, il n’y avait pas beaucoup de fabricants de boudin. C’était compliqué d’en avoir. J’ai commencé à faire du boudin par goût de fabriquer des produits », raconte-t-il.

Ce savoir-faire en charcuterie l’a accompagné au fil de ses différents projets, notamment lors de l’ouverture du restaurant Le Pied Bleu avec Thania Goyette.

En juin dernier, le duo a inauguré la Cafèt’ de Vauvert, un établissement qui a évolué d’une simple cafétéria vers une véritable table gourmande mettant à l’honneur les produits du terroir et les artisans du nord du Lac-Saint-Jean.

Parmi les produits soumis au concours organisé par l’Association québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville (AQGBB), deux créations de Louis Bouchard-Trudeau se sont démarquées : un boudin créatif inspiré du pâté en croûte ainsi qu’un boudin classique élaboré à partir de viande de saucisse.

« J’ai inscrit la Cafèt’ de Vauvert au concours et j’espère que l’an prochain, d’autres boucheries du Lac-Saint-Jean participeront. C’est important de représenter la région », souligne-t-il.

Celui qui se surnomme lui-même le « roi du boudin » n’en est pas à ses premiers honneurs. Au cours des dernières années, il a récolté plusieurs distinctions aux Délys, en plus de recevoir une reconnaissance en 2025 à Mortagne-au-Perche, en France.

La Cafèt’ de Vauvert sera ouverte durant la période des Fêtes et proposera un menu traditionnel pour les rassemblements. L’établissement accueillera également les motoneigistes en devenant relais à compter du 7 janvier.