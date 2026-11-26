Face aux défis auxquels était confronté le Petit Marché de Saint-Augustin, la Municipalité a choisi de fermer l’établissement à compter du 23 décembre.

« Nous sommes pleinement conscients de l’importance de ce commerce de proximité pour notre communauté. Dans une petite municipalité comme la nôtre, une épicerie représente bien plus qu’un simple endroit où faire ses achats. C’est un service précieux pour les citoyens, un lieu de rencontre et un élément important de la vitalité de notre village », affirme le maire de Saint-Augustin, René St-Pierre, dans une communication adressée à la population.

« Au fil des années, la Municipalité a consacré beaucoup d’efforts et de ressources afin de maintenir ce service accessible à la population. Toutefois, les réalités liées à l’exploitation d’un commerce de détail nous amènent aujourd’hui à revoir notre rôle », poursuit-il.

Marge de manœuvre financière limitée, gestion de la main-d’œuvre et lourdes exigences administratives et comptables : l’exploitation d’une petite épicerie en milieu rural comportait son lot de défis au quotidien.

« Bien que le Petit Marché parvienne à couvrir ses dépenses courantes d’exploitation, cet équilibre demeure fragile et repose notamment sur la prise en charge de certains frais fixes par la Municipalité », peut-on également lire dans la communication.

Le conseil municipal de Saint-Augustin estime ainsi que la gestion directe d’une épicerie ne constitue plus le modèle le mieux adapté à ses responsabilités et à ses ressources.

Les élus affirment toutefois avoir à cœur la pérennité du Petit Marché et souhaitent favoriser la mise en place d’un nouveau modèle d’exploitation.

« Nous offrons le bâtiment à la population. Si un citoyen ou un entrepreneur souhaite reprendre les activités, nous sommes prêts à rendre l’immeuble disponible et à conclure des ententes pour faciliter la continuité du service », explique René St-Pierre.

La Municipalité se dit également ouverte à collaborer avec les personnes intéressées afin d’explorer différentes avenues permettant de maintenir ce service, dans le respect de ses obligations et de ses capacités.

Le maire reconnaît néanmoins que cette annonce risque de susciter de la déception et des inquiétudes au sein de la communauté. En activité depuis une quinzaine d’années, le Petit Marché répondait à certains besoins de la population.

Cette décision a été prise après mûre réflexion, en tenant compte à la fois de notre responsabilité de bien gérer les ressources municipales et de notre volonté de préserver les services de proximité.

Le maire tenait à remercier les employés qui ont contribué au fonctionnement du Petit Marché ainsi que tous les citoyens qui l’ont encouragé au fil des années.