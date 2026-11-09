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Assemblée nationale

Le Parti libéral du Québec veut créer un directeur parlementaire du budget

Le 09 novembre 2026 - Modifié à 13 h 41 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, Charles Milliard, annonce que le Parti libéral du Québec (PLQ) déposera son premier projet de loi dès la reprise des travaux parlementaires, le 1er décembre prochain, afin de créer un directeur parlementaire du budget.

Par cette initiative, le PLQ souhaite concrétiser un engagement pris lors de la campagne électorale et invite l’ensemble des partis représentés à l’Assemblée nationale à appuyer rapidement la mesure.

Selon les libéraux, le futur directeur parlementaire du budget aurait pour mandat d’offrir aux députés une analyse indépendante et objective des prévisions budgétaires du gouvernement, du coût réel des mesures annoncées ainsi que des tendances économiques. Le parti soutient que cet organisme viendrait compléter le travail du Vérificateur général, dont les analyses portent principalement sur la gestion passée des finances publiques.

Le PLQ estime que la création d’un tel poste permettrait d’éviter la répétition de ce qu’il qualifie de « mauvaise gestion » observée sous les deux mandats de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Le parti affirme également vouloir prévenir les situations où un gouvernement invoque des « surprises » dans l’état des finances publiques.

Les libéraux soutiennent par ailleurs qu’il est nécessaire de renforcer la transparence des données financières gouvernementales et les mécanismes de surveillance. Ils reprochent notamment au ministre des Finances, Nicolas Marceau, de ne pas être en mesure de confirmer que l’objectif de retour à l’équilibre budgétaire en 2028-2029 sera atteint, malgré son engagement inscrit au cadre financier du gouvernement.

Le PLQ rappelle également que Nicolas Marceau s’était lui-même prononcé en faveur de la création d’un directeur parlementaire du budget en 2015, notamment afin d’évaluer la crédibilité des promesses électorales. 

« De toute évidence, le Parti québécois n'était pas prêt à gouverner. Quelques semaines à peine après avoir présenté son cadre financier, le gouvernement est maintenant incapable de garantir qu'il le respectera. Il n'aura pas fallu longtemps pour voir une première promesse brisée. Pour éviter de voir les dérives qui ont caractérisé le mandat caquiste se répéter, nous proposons la création d'un directeur parlementaire du budget. », a déclaré Charles Milliard.

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