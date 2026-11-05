Un nouveau toit pour la Maison d’intégration Norlac

Les astres semblent s’être alignés pour la Maison d’intégration Norlac. À la recherche de nouveaux locaux pour poursuivre son développement, l’organisme a trouvé dans l’établissement de la Maison funéraire Hébert et Fils, dans le secteur Mistassini, l’espace qu’il lui fallait pour voir plus grand.

« Il y a cinq ans, je n’aurais jamais cru qu’on aurait pu avoir un immeuble comme ça », dit le directeur général de l’organisme, Marc Gagnon.

À l’étroit dans ses installations de la 4e Avenue, la Maison d’intégration Norlac était à la recherche d’un nouvel espace depuis quelque temps déjà.

L’option de s’installer dans l’établissement situé au 83, rue DeQuen de la Maison funéraire Hébert et Fils s’est rapidement imposée comme la meilleure solution. L’entreprise dolmissoise avait amorcé une réflexion sur l’avenir de son établissement et souhaitait en confier les clés à un organisme dont la mission est ancrée dans des valeurs de respect, de dignité et de bienveillance.

Lorsque Marc Gagnon a visité l’immeuble, le coup de cœur a été immédiat. Il y a rapidement vu un fort potentiel pour le développement de la Maison d’intégration Norlac.

Le complexe funéraire et sa chapelle s’apprêtent ainsi à entamer une nouvelle vie, au bénéfice des personnes vivant avec un handicap et de leurs familles.

Hébert et Fils tient par ailleurs à rassurer les familles : le columbarium demeurera à son emplacement actuel. Grâce à une entente conclue avec Norlac, les proches pourront continuer de s’y recueillir comme auparavant, sans changement à leurs habitudes.

Apprendre à vivre en appartement

La conclusion de cette entente représente une excellente nouvelle pour l’organisme. Un nouveau chapitre s’annonce. La Maison d’intégration Norlac souhaite développer une offre d’appartements supervisés destinée aux personnes vivant avec un handicap.

« Quand on parle de déficience intellectuelle, on a souvent l’image de personnes ayant des limitations importantes. Pourtant, plusieurs possèdent une grande autonomie et ont le potentiel de vivre en appartement », souligne Marc Gagnon.

Le nouvel emplacement permettra l’aménagement de différentes stations de travail visant à favoriser le développement de l’autonomie des usagers. Une buanderie, une cuisine ainsi qu’un atelier de bricolage seront notamment mis à leur disposition.

Une salle de classe y sera aménagée. Une enseignante accompagnera les participants dans le développement de leurs compétences, de leurs habiletés sociales et de leur compréhension de notions pratiques, comme la gestion de l’argent. L’objectif est de leur fournir les outils nécessaires pour éventuellement vivre de façon autonome dans leur propre logement.

Marc Gagnon y voit plusieurs avantages : « Donner la chance à une personne autiste ou vivant avec une déficience intellectuelle de vivre seule en appartement, ça la valorise. Ça la sécurise. Elle sait qu’il y a du soutien au besoin. Elle se sent partie prenante de la société, à part égale avec les autres. »

Rester dans la communauté

La Maison d’intégration Norlac travaille déjà à la concrétisation d’un projet visant l’acquisition d’un immeuble résidentiel. Une première phase prévoit la mise à la disposition des usagers de quatre logements de type 3½. Selon Marc Gagnon, cette nouvelle offre permettra de combler un important besoin sur le territoire.

Souvent, les personnes vivant avec un handicap résident chez leurs parents ou dans une famille d’accueil. Lors du décès d’un proche ou de la fermeture de leur milieu de vie, elles sont fréquemment contraintes de quitter Dolbeau-Mistassini pour être relocalisées ailleurs. Une situation que Marc Gagnon souhaite justement éviter en développant des solutions d’hébergement adaptées qui permettront aux usagers de demeurer dans leur communauté.

Une grande famille

Une grande partie des usagers participe au déménagement de l’organisme vers le secteur de Mistassini. Chacun met la main à la pâte, que ce soit pour emballer des boîtes, les transporter ou déplacer du mobilier.

« Il y a des gens qui viennent ici depuis 48 ans. Ils disent que c’est leur vraie famille. Si je déménage, mes enfants vont m’aider à déménager. Entre eux, c’est pareil. Ce sont des amis qui vont déménager dans un plus grand centre. Ils nous en parlent tous les jours. Ils ont à cœur de s’impliquer. »

La nouvelle adresse ouvrira officiellement ses portes le 15 novembre. Les travaux de rénovation devraient quant à eux être complétés après la période des Fêtes.

« On vit beaucoup d’effervescence. Les membres sont surexcités. Le conseil d’administration est satisfait. On a le sentiment du devoir accompli. Enfin, le projet s’est débloqué et le déménagement est en cours. C’est très valorisant », conclut Marc Gagnon.