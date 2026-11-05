La reconstruction du site de la chapelle se dessine

Un incendie ravageur. Des micro-rafales qui font des dégâts. Il ne reste plus rien de la chapelle de la Ligue des propriétaires de Vauvert. Déterminé à aller de l’avant, l’organisme évalue actuellement un projet de reconstruction.

Le conseil d’administration de la Ligue s’est récemment réuni afin de définir les grandes orientations du projet. « Il va falloir faire un plan d’ensemble. On a un grand terrain », remarque la présidente, Suzanne Morin.

En juin dernier, la chapelle, construite bénévolement dans les années 1960, a été la proie des flammes. À l’arrivée des pompiers, l’embrasement était déjà généralisé.

Au début du mois de juillet, un phénomène qualifié de « jamais vu » a ensuite frappé Vauvert lors de violents orages. Le site de la chapelle a alors subi d’importants dommages.

« La micro-rafale est venue changer nos plans. Il y a eu beaucoup d’arbres tombés sur notre terrain. Le clocher est tombé. C’est tout ce qu’il nous restait. Ça nous a fait prendre conscience qu’il fallait faire quelque chose sur le terrain. On a fait venir la Société sylvicole. »

Pour assurer la sécurité des citoyens, certains arbres devront être abattus. Cette situation offre également l’occasion de repenser l’aménagement du site.

Reconstruction

Les membres du conseil d’administration se sont entendus sur l’idée de reconstruire un bâtiment, en fonction des moyens financiers de l’organisme.

« Peut-être un mini-centre communautaire et un gazebo pour les joueurs de pickleball. On aménagerait le terrain en y ajoutant un jardin communautaire ou une forêt nourricière », indique Suzanne Morin, en précisant que les jeunes familles seront les bienvenues.

La construction d’une salle de spectacle ne figure toutefois pas dans les plans. « On n’aura jamais les sous pour ça. On a tenu des spectacles dans l’église Sainte-Marguerite et l’expérience s’est bien conclue. Si on veut organiser quelque chose, on pourra louer une salle quelque part. On y ira à la pièce. »

Traces du passé

Lors du déblaiement des débris de la chapelle, la Ligue a découvert que le bâtiment avait été érigé sur l’ancienne porcherie des Frères Ouvriers de Saint-François-de-Régis de Vauvert.

« Dans l’environnement autour, il y a beaucoup de ruines. Les principales ne sont pas sur notre terrain. Comme nous avons la dalle, on s’est dit qu’on pourrait peut-être l’exploiter. On essaie de trouver une subvention pour faire un relevé cartographique et archéologique de cette dalle. »

Quoi qu’il en soit, Suzanne Morin est déterminée à redonner vie à cet endroit. « Personnellement, je suis de la vieille génération. J’ai vécu les débuts de la chapelle avec mes parents. C’était un lieu de rassemblement. Je voudrais qu’on continue dans ce sens-là. Ça nous appartient. »

Une prochaine rencontre du conseil d’administration permettra de peaufiner la vision du projet. Une fois celle-ci finalisée, elle sera présentée aux membres de la Ligue.