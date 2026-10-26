Actualités

 Temps de lecture : 54s

Vaccination: plus de 33 000 rendez-vous au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le 26 octobre 2026 - Modifié à 14 h 13 min
Par André Deschênes - CKAJ

Les saguenéens et les jeannois veulent plus que jamais contrer toute possible grippe qui pourrait les atteindre. En date du lundi 25 octobre, on dénombre plus de 33 000 rendez-vous qui ont été réservés pour la vaccination saisonnière.

Ce chiffre représente le tiers des rendez-vous disponibles. Jusqu’à présent, plus de 12 200 personnes ont reçu le vaccin contre la grippe, alors que 9 800 ont reçu celui contre la COVID 19. Au niveau provincial, ce sont plus de 668 000 rendez-vous qui ont été pris.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a d’ailleurs été la région où le pourcentage de la grippe a frappé le plus fort fin septembre - début octobre, alors qu’on atteignait 4% de positivité. Ce taux est redescendu ensuite à 0,4 % dans les deux dernières semaines.

TVA Nouvelles rappelle que pour les 65 ans et plus, les vaccins contre la grippe et la COVID 19 sont gratuits. Pour la population vulnérable et les gens souffrant de maladies chroniques, le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) est gratuit pour les gens de 75 ans et plus.

Pour les gens qui ne sont pas admissibles à la gratuité, le vaccin coûte entre 20 $ et 40 $. La population peut prendre rendez-vous sur la plate-forme Clic Santé. Les rendez-vous se donnent dans certaines pharmacies et lieux de vaccinations publics. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

La violence envers le personnel explose dans les écoles du Québec
Publié à 16h00

La violence envers le personnel explose dans les écoles du Québec

La violence à l'égard du personnel de soutien scolaire a connu une hausse fulgurante au cours de la dernière année, selon les plus récentes données recueillies par la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ). Près de 30 000 gestes de violence ont été recensés dans les centres de services scolaires et les commissions ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Accident chez Niobec : opérations toujours suspendues
Publié à 12h00

Accident chez Niobec : opérations toujours suspendues

Les opérations souterraines sont toujours suspendues à la mine Niobec de Saint-Honoré, après qu’un accident y soit survenu samedi dernier. Rappelons que les câbles d’un élévateur (ascenseur) auraient subi un bris. Selon des sources à l’interne, ce qu’on appelle aussi le « skip », d’une capacité de 20 tonnes et qui sert au ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Haute-Mauricie pulvérise son record de production
Publié le 24 octobre 2026

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Haute-Mauricie pulvérise son record de production

Les producteurs de bleuets sauvages du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Haute-Mauricie signent une saison exceptionnelle avec une récolte estimée à 114 millions de livres, un volume supérieur au précédent sommet régional. Les conditions météorologiques favorables, l’expansion des superficies cultivées et l’amélioration des ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES