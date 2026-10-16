La communauté répond présente pour les Grands Jardins

En mai dernier, Hélène Haché, des Grands Jardins de Normandin, avait lancé un appel à la communauté afin d’assurer la pérennité du site. La population a répondu bien au-delà de ses attentes en offrant un précieux coup de main tout au long de la saison estivale, à sa grande satisfaction.

Avec son mari, Jean‑Marc Bernard, Hélène Haché figure parmi les personnes qui ont relancé les Grands Jardins il y a neuf ans, alors que le site était laissé à l’abandon. Portée par une mobilisation citoyenne, leur initiative a permis de redonner vie à cet espace et d’en faire un lieu accessible et accueillant pour la population.

Selon elle, l’essence même des Grands Jardins repose sur le bénévolat. Elle avait alors lancé un véritable cri du cœur : « Je veux que ça devienne un projet communautaire. Que les entreprises, les familles et les groupes se donnent la main pour rendre ça plus autonome. Il faut assurer la relève et il faut qu’il y ait une suite », avait-elle insisté, soulignant l’importance « d’agir maintenant ».

L’équipe des Grands Jardins a d’ailleurs préparé une liste détaillée des tâches pouvant être confiées à des bénévoles afin de mieux répartir les responsabilités entre les citoyens souhaitant s’impliquer.

Aujourd’hui, alors que la saison estivale est terminée, Hélène Haché se réjouit de la réponse obtenue.

« Les gens ont super bien répondu, se réjouit-elle. Il y a beaucoup de personnes qui s’impliquent maintenant. Par exemple, certaines s’occupent du taillage des haies. C’est propre. Le but a été atteint. »

Entre 20 et 25 bénévoles ont prêté main-forte au cours de l’été. Leur contribution se poursuivra jusqu’à l’arrivée des premiers flocons.

Au printemps prochain, Hélène Haché prévoit relancer les bénévoles et inviter de nouvelles personnes à se joindre au mouvement.

Soulignons que les Grands Jardins de Normandin peuvent déjà compter sur de fidèles équipes de bénévoles, été comme hiver, qui prennent en charge les tâches les plus exigeantes, comme la tonte de la pelouse et le déneigement.

Tout au long de l’année, les visiteurs peuvent profiter gratuitement du site et de ses nombreuses activités. Récemment, un parcours de disque-golf aménagé par deux citoyens de Normandin est venu bonifier l’offre récréative.