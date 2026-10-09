Le disque-golf fait son entrée aux Grands Jardins

Carol Delisle et Marcel Bélanger, deux grands amis unis par leur passion du sport, ont récemment mis sur pied un tout nouveau parcours de disque-golf en collaboration avec les Grands Jardins de Normandin. Par cette initiative, ils souhaitent faire découvrir à la population cette discipline qui allie activité physique, plaisir et contact avec la nature.

Pour Carol et Marcel, toutes les occasions sont bonnes pour bouger et profiter du grand air. Dans chacune de leurs activités, le plaisir demeure au cœur de leur démarche. Avant tout, ils cherchent à s’amuser. C’est d’ailleurs ce qui les a poussés à jouer au pickleball ensemble.

Un jour, Carol lui a lancé une idée. « Je lui ai parlé du disque-golf. J’avais joué à ça en Colombie-Britannique il y a quelques années. C’est un sport que j’avais beaucoup aimé. On peut jouer seul ou en groupe. C’est rassembleur. »

Enseignant en éducation physique à la retraite, Marcel a immédiatement été séduit par le projet. « J’avais déjà vu ça passer sur Internet. Je m’étais dit que c’était intéressant pour mes élèves. J’avais expérimenté un concept avec un cerceau comme point de chute et un cône comme point de départ », dit-il.

Le disque-golf est un sport de plein air qui se joue selon les règles du golf traditionnel, mais où l'on remplace les bâtons et les balles par des disques en plastique semblables à des frisbees.

Le trou est remplacé par un panier métallique surélevé, surmonté d'une couronne de chaînes conçues pour freiner et faire tomber le disque dans le panier.

Résidents de Normandin, Carol et Marcel ont rapidement identifié le site des Grands Jardins comme l'endroit idéal pour concrétiser leur projet. La responsable, Hélène Haché, a rapidement donné son accord et a également trouvé des sources de financement pour permettre la réalisation du parcours.

Les deux passionnés ont participé activement à la conception du trajet. « C’est Marcel qui a eu l’idée de faire un 18 trous avec 9 paniers », indique Carol.

Une pancarte installée sur le site présente également les règles du jeu afin de faciliter l'initiation des nouveaux adeptes. Une carte du parcours s’y trouve également.

Pour les deux hommes, la réalisation de ce projet représente une source de fierté.

« Les commentaires des gens sont toujours positifs, se réjouit Carol. Ils nous félicitent en nous serrant la main. Il y en a de tous les âges. Chaque fin de semaine, il y a des équipes à tous les trous. »

Pour ceux qui aimeraient s’initier à la discipline, il est possible d’emprunter des disques dans la remise située sur le site. Il est important de les rapporter à la fin de la partie.