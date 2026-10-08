30 ans de soins, de présence et d’humanité à l’Oasis

Le CHSLD Oasis de Dolbeau-Mistassini fait partie du paysage depuis maintenant 30 ans. Au fil des années, le centre d’hébergement est devenu un milieu de vie chaleureux et dynamique, où les résidents évoluent dans un environnement qui leur donne l’impression d’être chez eux.

Manon Tremblay-Côté est gestionnaire responsable du centre d’hébergement longue durée. Celle qui était autrefois infirmière a fait le saut en 2019 en tant que gestionnaire. Elle a été témoin de l’évolution des dernières années du CHSLD Oasis.

« On a parcouru beaucoup de chemin en matière d’hébergement, remarque-t-elle. Autrefois, il s’agissait principalement d’un milieu de soins de longue durée où les gens venaient terminer leur vie. Aujourd’hui, nous sommes avant tout un milieu de vie. Notre objectif est d’offrir aux résidents des occasions de s’occuper, de créer des liens et de briser l’isolement. »

Le CHSLD de Dolbeau-Mistassini accueille actuellement 85 résidents. Il s’agit de personnes en perte d’autonomie nécessitant un accompagnement et des soins quotidiens plus importants.

Depuis l’adoption de la Politique d’hébergement et de soins et services de longue durée, en 2021, l’Oasis a connu plusieurs changements. Des éléments décoratifs ont notamment été ajoutés dans les espaces communs.

« On veut que ça ressemble à la maison. On veut que les gens se sentent moins dépaysés quand ils arrivent ici. On veut que les corridors et les chambres ressemblent moins à un hôpital. On invite les familles et les résidents à décorer leur chambre, à apporter leur literie », souligne Manon Tremblay-Côté.

Îlots occupationnels

Des initiatives ont également vu le jour afin d’animer davantage le quotidien des résidents, notamment les îlots occupationnels. Ces espaces ont été aménagés pour stimuler l’engagement, recréer des repères du quotidien et favoriser le bien-être émotionnel des personnes vivant avec des troubles cognitifs.

« Les familles ou les employés peuvent y aller avec les résidents et les installer à l’îlot. Le résident peut se servir lui-même de ce qu’il est à sa portée. Il peut avoir une activité créée dans l’îlot. Par exemple, à l’unité 3, il y a une cuisine avec un buffet, des articles de cuisine et une table. Des familles viennent manger avec leurs proches. »

Des résultats ont été observés. « Concrètement, ça augmente l’occupation de nos résidents. Ça diminue l’ennui. Ça peut aussi diminuer des comportements dérangeants des résidents », observe Manon Tremblay-Côté.

Célébrations

Le 30e anniversaire du CHSLD a été souligné le 1er octobre dernier lors d’un événement réunissant résidents, employés et membres de la communauté.

Le directeur adjoint de proximité RLS Maria-Chapdelaine, Christian Laprise, était notamment présent pour l’occasion.

« Je tiens à souligner le travail de tous les employés qui ont œuvré à l’Oasis au cours des 30 dernières années. Que ce soit le personnel de soins, les professionnels, les agentes administratives, le personnel de l’hygiène, de l’entretien ou encore du service alimentaire, tous et chacun à votre façon, vous avez fait une différence dans la vie de nos résidents. »

Le maire de Dolbeau-Mistassini, Rémi Rousseau, a aussi pris part aux célébrations. « Pour la Ville, nous sommes fiers de pouvoir compter sur une institution qui occupe une place importante dans notre communauté. Un endroit, où au-delà des soins, on retrouve de la bienveillance, des liens humains et un véritable souci du bien-être de personnes. »