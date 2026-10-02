Culture

 Temps de lecture : 1 min 44 s

Choeur bleu par Vicky Boulianne

Une chorale qui rassemble les générations à Normandin

Le 02 octobre 2026 à 08 h 00
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

Vicky Boulianne se lance dans un nouveau projet artistique avec la création d’une chorale baptisée Chœur bleu. Dès cet automne, enfants, adolescents, adultes et aînés sont invités à se réunir pour découvrir le plaisir de chanter ensemble.

Si Vicky Boulianne est surtout connue pour son entreprise Toujours Jamais, spécialisée dans le tatouage minimaliste, l’illustration et la création de produits dérivés, son univers créatif ne s’arrête pas là.

« L’art a changé ma vie. C’est la chose qui m’accompagne fidèlement depuis toujours, peu importe la forme qu’il prend. Parfois, c’est le dessin. D’autres fois, c’est la musique. Selon ce qui se passe dans ma vie, ça s’exprime à travers un médium différent », confie-t-elle.

Également passionnée de musique, Vicky Boulianne cultive cet amour depuis son plus jeune âge. « J’avais quatre ans quand j’ai intégré ma première chorale à Saint-Félicien. Je capotais sur mon enseignante parce qu’elle me faisait chanter à l’école », se remémore-t-elle en souriant.

Son parcours l’a amenée à chanter au sein de différentes chorales tout en développant ses capacités vocales comme soliste. Elle a également suivi des cours de création musicale et fréquenté l’École nationale de la chanson de Granby.

Aujourd’hui établie à Normandin, elle souhaitait mettre sur pied un groupe vocal à son image. C’est ainsi qu’est né Chœur bleu.

« Je veux que ce soit un lieu de rassemblement où l’on prend plaisir à explorer sa voix et à créer des liens. L’inclusion était aussi au cœur de ma démarche. Je souhaitais réunir des personnes de tous les âges, des enfants aux aînés, en passant par les adolescents et les adultes. »

Par ce projet, Vicky Boulianne souhaite offrir un espace où différentes réalités et expériences peuvent se rencontrer et dialoguer. À ses yeux, la chanson constitue un puissant moyen d’expression et de communication, capable de transmettre autant les joies que les défis de la vie. Le répertoire abordera ainsi une multitude de thèmes, certains plus légers, d’autres plus sensibles ou émotifs, en explorant les différentes étapes du parcours humain.

Les chansons francophones, particulièrement québécoises, occuperont une place importante dans le répertoire.

« Je tiens à partager ma culture et à la faire découvrir. Je trouve ça beau de jouer avec la langue, les accents et les phrasés. C’est une grande richesse. »

Une contribution de solidarité est demandée aux personnes qui souhaitent se joindre au groupe vocal.

Vicky Boulianne aborde ce nouveau rôle de cheffe de chœur avec beaucoup d’enthousiasme. Les activités de Chœur bleu ont débuté le 29 septembre à la Polyvalente de Normandin, dans les locaux de musique.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Culture

Michel Jean choisit Mashteuiatsh pour lancer Nishim
Publié hier à 7h57

Michel Jean choisit Mashteuiatsh pour lancer Nishim

Michel Jean est attaché à Mashteuiatsh et la communauté le lui rend bien. C’est ce qu’a démontré l’accueil chaleureux réservé à l’auteur lors du lancement de son plus récent livre, Nishim. Lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, une foule de personnes se sont réunies au Musée ilnu de Mashteuiatsh. ...

LIRE LA SUITE

Culture

Les Journées de la culture célébreront la danse à Sainte-Jeanne-d’Arc
Publié le 23 septembre 2026

Les Journées de la culture célébreront la danse à Sainte-Jeanne-d’Arc

À l’occasion des Journées de la culture, la municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc proposera une fin de semaine entièrement consacrée aux arts de la danse les 25 et 26 septembre prochains. Les activités débuteront le vendredi avec le bal en bleu. L’école de danse Line Lavoie offrira d’abord un cours de danse de 19 h 30 à 20 h 30. La ...

LIRE LA SUITE

Culture

Une fin de semaine d’art et de découvertes à la Chute à l’Ours
Publié le 22 septembre 2026

Une fin de semaine d’art et de découvertes à la Chute à l’Ours

Les amateurs d’art étaient nombreux à la Chute à l’Ours pour la troisième édition du Symposium, les 19 et 20 septembre derniers. Malgré une température moins clémente en fin d’événement, la qualité des artistes présents, les ateliers offerts et l’ambiance conviviale ont contribué au succès de la rencontre culturelle. La ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES