La candidate du Parti québécois représentera Roberval à l’Assemblée nationale

Isabelle Thibeault du Parti québécois (PQ) a remporté son pari électoral. La candidate d’Albanel représentera la circonscription de Roberval à l’Assemblée nationale pour les quatre prochaines années.

Au moment d’écrire ces lignes, à 21 h 20, Isabelle Thibeault récoltait 5 133 voix, devançant Pierre Gagné du Parti conservateur du Québec (PCQ), qui obtenait 3 900 voix.

Yanick Baillargeon, qui avait pris une pause de ses fonctions de préfet de la MRC du Domaine-du-Roy pour mener sa campagne électorale, arrivait au troisième rang avec 2 488 voix.

L’ancien maire de Roberval, Serge Bergeron, terminait pour sa part au quatrième rang avec 1 862 voix. Guillaume David, de Québec solidaire (QS), fermait la marche avec 488 voix.

Une expérience politique

Isabelle Thibeault possède déjà une expérience en politique municipale puisqu’elle occupe un poste de conseillère municipale à Albanel.

Hygiéniste dentaire de formation, elle a également travaillé dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle assume notamment la vice-présidence régionale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

C’est à 20 h 44 que TVA a annoncé la victoire du Parti québécois.