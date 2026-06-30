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La circonscription fédérale de Jonquière devient Jonquière–Hébertville–Pays-des-Bleuets

Le 30 juin 2026 — Modifié à 10 h 12 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

La circonscription fédérale de Jonquière portera désormais le nom de Jonquière–Hébertville–Pays-des-Bleuets. Le député Mario Simard en a fait l'annonce mardi, à la suite de l'adoption à Ottawa du projet de loi C-25, qui officialise ce changement d'appellation.

Selon le député, cette nouvelle désignation vise à mieux représenter la réalité géographique, historique et identitaire d'un territoire qui regroupe 17 municipalités réparties sur quatre territoires administratifs, soit les MRC de Maria-Chapdelaine, de Lac-Saint-Jean-Est et du Fjord-du-Saguenay, ainsi que la Ville de Saguenay.

Le territoire de la circonscription s'étend de Saint-Eugène-d'Argentenay à Hébertville, en passant par Saint-Ludger-de-Milot, Jonquière et Laterrière.

Le changement de nom fait suite à une démarche de consultation citoyenne menée l'an dernier, avec la collaboration de François-Olivier Dorais, professeur agrégé d'histoire au Département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

L'ajout d'Hébertville vise à souligner le rôle historique de cette municipalité, considérée comme le berceau du Lac-Saint-Jean, tout en reconnaissant la présence des municipalités de la MRC du Lac-Saint-Jean-Est au sein de la circonscription. L'expression « Pays-des-Bleuets » fait quant à elle référence à l'identité régionale des municipalités du haut du Lac-Saint-Jean, dont plusieurs ont été intégrées au territoire à la suite du dernier redécoupage électoral.

« Ce nouveau nom est le reflet de notre histoire, de notre territoire et de la diversité des communautés qui composent la circonscription. Il découle d'une démarche de consultation et d'un souhait clair de mieux représenter l'ensemble des municipalités, tant urbaines que rurales », a déclaré Mario Simard.

Le député estime que cette nouvelle appellation constitue bien plus qu'un simple changement administratif.

« Au-delà d'un changement administratif, il s'agit d'un geste symbolique fort, qui reconnaît la contribution et la vitalité de chaque municipalité qui façonne notre région », a-t-il ajouté.

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