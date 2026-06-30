Plus de 200 voitures antiques attendues à Normandin

Plus de 200 véhicules motorisés de tous genres sont attendus pour la troisième édition de l’exposition de voitures antiques, sport, compactes et modifiées aux Grands Jardins de Normandin, le 11 juillet.

Depuis sa création, l’exposition gagne en popularité et attire chaque année davantage de visiteurs.

Il s’agit avant tout d’un événement au profit des Grands Jardins de Normandin. L’entrée est gratuite, mais tous les fonds recueillis durant la journée sont remis à l’organisme.

L’an dernier, pas moins de 162 voitures ont pris part à l’exposition et 2500 personnes avaient foulées le site. Une somme de 8000 $ avait été amassée pour les Grands Jardins de Normandin.

L’organisateur, Denis Bergeron, espère dépasser le cap des 200 véhicules pour cette troisième édition. L’événement devrait attirer des passionnés provenant de Chicoutimi, de la Mauricie et de Québec.

Les visiteurs pourront admirer des voitures sport, compactes, modifiées, des motos antiques, des motoneiges antiques ainsi que des véhicules agricoles et antiques.

L’événement se tiendra de 10 h à 16 h. Un marché aux puces sera installé sur place. Des hot-dogs et des breuvages seront également en vente.

Des billets seront proposés pour le tirage de deux foyers extérieurs, gracieuseté d’Inotech Canada.