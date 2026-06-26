Nomination de Carl Bouchard à la direction générale

À la suite d’un processus de sélection mené par le ministère de l’Éducation, le Conseil des ministres a procédé à la nomination de Carl Bouchard à titre de directeur général du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets (CSSPB).

Fort d’un parcours professionnel de plus de 30 ans dans le milieu de l’éducation, M. Bouchard a débuté sa carrière en 1994 comme enseignant de sciences au secondaire. Il a ensuite occupé les fonctions de directeur adjoint de la Polyvalente des Quatre-Vents pendant 16 ans, avant de devenir directeur de ce même établissement pendant 4 ans.

Depuis 2024, il est directeur adjoint des Services de l’enseignement et des services complémentaires du secteur des jeunes, et il occupe le poste de directeur général adjoint par intérim depuis 2025. Il est détenteur d’un baccalauréat en enseignement secondaire (biologie), d’un certificat en technologies de l’information et de la communication ainsi que d’un certificat en administration.

Le nouveau directeur général est quelqu’un qui s’implique activement dans la communauté et qui a laissé sa marque au sein de plusieurs organisations. Il s’est notamment engagé auprès de l’Association de football régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de l’Association de hockey mineur de Saint-Félicien, de Domaine-du-Roy en forme, de Paradox Cheer Élite, de la Fondation Henri-Roy de la Polyvalente des Quatre-Vents et du Club de curling de Saint-Félicien. Il a également fait partie du conseil d’administration du CSSPB.

En terminant, le CSSPB tient à remercier Annie Tremblay, qui a occupé le poste de directrice générale par intérim au cours de la dernière année avec dévouement, rigueur et professionnalisme. En plus de son poste de directrice du Service du secrétariat général et des communications, elle reprendra ses fonctions de directrice générale adjointe.

L’équipe de direction générale compte également Chantale Simard, qui a récemment été nommée directrice générale adjointe et responsable des Services éducatifs jeunes et adultes.