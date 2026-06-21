Isabelle Thibeault remporte l’investiture du Parti québécois dans Roberval

Réunis dimanche à Dolbeau‑Mistassini, les membres du Parti québécois de Roberval ont tranché : Isabelle Thibeault portera les couleurs du parti lors des élections provinciales d’octobre.

Plus de 170 membres se sont rassemblés à l’Auberge La Diligence pour choisir entre Thomas Gaudreault, Luc Simard et Isabelle Thibeault. À l’issue d’une première vague de vote, une deuxième période de scrutin a été nécessaire, la majorité absolue étant requise. Thomas Gaudreault, qui avait obtenu 21 % des voix, a été retiré. Luc Simard, avec 34 %, et Isabelle Thibeault, avec 44 %, sont demeurés dans la course.

Les résultats finaux ont été dévoilés vers 15 h 20. Isabelle Thibeault a remporté l’investiture avec 56 % des voix, contre 43 % pour Luc Simard. Elle a accueilli sa victoire avec émotion.

« Ce fut une campagne courte et intense. On a frappé à toutes les portes et rejoint un maximum de personnes. Je tiens à souligner le travail de Thomas et de Luc : nous avons mené une belle campagne », a-t-elle déclaré.

« Maintenant que l’investiture est terminée. Il est temps de s’unir à travailler tous ensemble. L’objectif est d’élire une députée péquiste pour ensuite organiser, gagner un référendum sur la souveraineté. On aura besoin de la contribution de l’ensemble des militants. Le travail prévision de la prochaine élection débute aujourd’hui »

Conseillère municipale d’Albanel depuis 13 ans, Isabelle Thibeault est également vice‑présidente régionale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Plusieurs figures politiques bien connues étaient présentes, dont Alexis Brunelle‑Duceppe, député bloquiste du Lac‑Saint‑Jean, Marie‑Karlyn Laflamme, députée péquiste de Chicoutimi, ainsi que les candidats péquistes William Fradette (Lac‑Saint‑Jean), Jimmy Bouchard (Jonquière) et Émile Simard (Dubuc). L’ex‑député péquiste de Roberval, Denis Trottier, était également sur place.

Dans son allocution, Alexis Brunelle‑Duceppe a insisté sur l’importance de l’unité souverainiste. « C’est important de s’allier, de travailler fort et d’étoffer notre argumentaire pour convaincre les gens. Le Parti québécois rejoint les citoyens dans leur quotidien. L’indépendance du Québec change concrètement leur vie », a-t-il affirmé, évoquant notamment les enjeux forestiers propres à la région.

Il a également assuré qu’il sera présent aux côtés de tous les candidats péquistes du Lac‑Saint‑Jean afin de les appuyer sur le terrain et de contribuer à faire du parti un gouvernement majoritaire au Québec.

Jimmy Bouchard a également pris la parole, soulignant que l’équipe de candidats du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean se distingue par sa mixité et sa pluralité.

Par ailleurs, la députée caquiste sortante, Nancy Guillemette, ne sollicitera pas de nouveau mandat. La Coalition avenir Québec n’a pas encore dévoilé son candidat, tout comme le Parti libéral du Québec et Québec solidaire. De son côté, Pierre Gagné, entrepreneur agricole de Girardville, représentera le Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Roberval.