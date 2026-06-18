Mathieu Lacombe quittera la vie politique en automne

Le ministre de la Culture depuis 4 ans, Mathieu Lacombe, a décidé de son avenir politique. Lors d’un point de presse, l’ancien ministre des Famille a annoncé qu’il ne se représentera pas pour la CAQ à l’automne prochain.

Selon des informations recueillies par TVA, il avait convoqué les médias ce jeudi matin à une conférence de presse dans sa circonscription de Gatineau pour annoncer son non-renouvellement de mandat. Il avait été élu une première fois en 2018, où il avait rejoint le conseil des ministres à la Famille.

C’est lors de son second mandat que M. Lacombe a rejoint le ministère de la Culture. M. Lacombe précise qu’il est arrivé au moment où il a besoin de passer à autre chose, de retrouver sa famille et de retrouver une vie un peu plus normale.

Ouvertement souverainiste, le ministre a adressé un message fort pour la sauvegarde du français au Québec. Il souligne que ces huit années l’ont plus que jamais fait réaliser à quel point il est vital de s’engager et de se battre pour le Québec, pour notre langue et pour notre culture.

Malgré qu’il quitte la vie politique, le député de Papineau ne quittera pas le combat linguistique, ajoutant que personne ne devrait le quitter. Mentionnons que son annonce survient au lendemain de l’annonce du départ du ministre du Travail, Jean Boulet, qui ne sollicitera pas de nouveau mandat lui non plus. Plus de détails suivront.