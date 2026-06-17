SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 18 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 51s

Centraide SLSJ

Des investissements de 3,5 M$ pour soutenir les organismes communautaires d’ici

Le 17 juin 2026 — Modifié à 14 h 56 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean annonce des investissements de 3 451 881 $ dans la région, soit 530 000 $ de plus que l’an dernier.

Cette somme se répartit entre les investissements réguliers, les différents fonds et projets et les services à la communauté. Celles-ci sont attribuées à la suite d’un processus rigoureux d’analyse des besoins et des demandes des partenaires communautaires du territoire.

« En plus des différents partenaires socioéconomiques, Centraide compte sur l’expertise de son comité des investissements sociaux afin de bien comprendre les réalités, les priorités et les besoins observés dans chacun des milieux. Ce travail permet de guider les choix d’investissement de façon éclairée et de s’assurer que les sommes engagées répondent aux enjeux vécus dans les communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean », souligne Martin St-Pierre, directeur général de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ce dernier ajoute : « l’annonce de nos investissements sociaux représente en quelque sorte la dernière étape de notre grande chaîne de solidarité. Grâce à la générosité des individus et des entreprises et à l’engagement de citoyens bénévoles de confiance, nous pouvons avoir un impact majeur et ainsi consolider notre filet de sécurité régional. Malgré ces beaux résultats, la mission n’est pas terminée, mais nous restons confiants de la fidèle générosité des gens d’ici. »

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Après l’incendie, Vauvert regarde devant
Publié à 8h00

Après l’incendie, Vauvert regarde devant

Le soir du 12 juin, la chapelle de Vauvert a été ravagée par un incendie, emportant avec elle un lieu de rassemblement et de mémoire collective. Touchée, mais déterminée, la Ligue des propriétaires de Vauvert envisage déjà la suite. Le vendredi soir, vers 20 h 40, les pompiers ont été dépêchés à la chapelle de Vauvert, à Dolbeau-Mistassini. À ...

LIRE LA SUITE

Québec veut donner la priorité aux citoyens et résidents permanents
Publié hier à 15h00

Québec veut donner la priorité aux citoyens et résidents permanents

Le gouvernement du Québec a annoncé son intention de modifier les critères de priorisation des places dans les services de garde éducatifs à l’enfance, notamment dans les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies subventionnées. Ce faisant, la nouvelle orientation place désormais en tête de liste les personnes qui détiennent la ...

LIRE LA SUITE

Plus de 230 000 $ pour trois projets récréotouristiques de la région
Publié hier à 14h00

Plus de 230 000 $ pour trois projets récréotouristiques de la région

Le gouvernement du Québec injecte 230 042 $ dans trois initiatives récréotouristiques au nord du Lac-Saint-Jean. Cet investissement, annoncé par la députée de Roberval, Nancy Guillemette, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Kateri Champagne Jourdain, s’inscrit dans le ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES