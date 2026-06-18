Avancement du nouveau bloc opératoire : environ 97 % complété

Le chantier du nouveau bloc opératoire de l’Hôpital de Dolbeau Mistassini a atteint un taux d’avancement d’environ 97 %, ce qui signifie que le projet est entré dans sa phase finale.

Comme le mentionne Marie-Pier Maheux, agente d’information au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette étape, bien que très avancée, demeure toutefois exigeante, puisque plusieurs éléments importants restent à compléter, notamment en matière de finition, d’installation du mobilier et des équipements médicaux, ainsi que de travaux à finaliser par l’entrepreneur.

À ce stade, il demeure impossible de confirmer une date officielle de livraison du bâtiment, précise Mme Maheux.

La livraison du bâtiment correspond à la prise de possession des lieux par le CIUSSS. Elle ne marque pas le début des activités cliniques ni l’accueil des patients.

Un délai de quelques mois est habituellement nécessaire entre la livraison du bâtiment et l’ouverture clinique.

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera donc en mesure de préciser une date pour accueillir un premier patient une fois que les étapes préalablement mentionnées auront été complétées.

Rappelons que cet important chantier, annoncé en 2015, représente un investissement de 70,3 millions de dollars.

Le futur bloc opératoire, doté d’une unité de retraitement des dispositifs médicaux, permettra d’offrir des soins de haute qualité dans un environnement moderne. Quatre fois plus vaste que l’ancien, il comptera deux salles d’opération, une salle de chirurgie mineure, une salle d’endoscopie, une salle de réveil, une salle de préparation et de récupération, ainsi qu’un bureau d’évaluation préopératoire.