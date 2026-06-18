Après l’incendie, Vauvert regarde devant

Le soir du 12 juin, la chapelle de Vauvert a été ravagée par un incendie, emportant avec elle un lieu de rassemblement et de mémoire collective. Touchée, mais déterminée, la Ligue des propriétaires de Vauvert envisage déjà la suite.

Le vendredi soir, vers 20 h 40, les pompiers ont été dépêchés à la chapelle de Vauvert, à Dolbeau-Mistassini. À leur arrivée, le bâtiment, qui appartenait à la Ligue des propriétaires de Vauvert, était déjà la proie d’un embrasement généralisé. Plus de 25 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l’incendie. Ils n'ont pu sauver que la tour abritant la cloche de la chapelle.

Selon les premières constatations, la foudre serait la cause la plus probable du sinistre, survenu immédiatement après un orage accompagné d’éclairs. Une enquête est en cours.

En soirée, la présidente de la Ligue, Suzanne Morin, s’est rapidement rendue sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts. Quelques résidents s’y trouvaient également.

« Tout le monde était bouleversé, témoigne-t-elle. On perd un peu notre âme. La chapelle n’est plus là. On se sent orphelin. C’est un deuil. »

Au cœur des familles

Construite bénévolement dans les années 60, la chapelle avait été érigée sur l’ancienne porcherie des Frères Ouvriers de Saint-François-de-Régis à Vauvert, rappelle Suzanne Morin. Quelques années plus tard, la Ligue des propriétaires de Vauvert voyait officiellement le jour.

Au fil du temps, la petite chapelle est devenue un véritable lieu de rassemblement pour les résidents du secteur. L’abbé Gaston, présent chaque été de 1964 à 2013 pour y célébrer la messe, en a été un témoin direct.

Aujourd’hui âgé de 88 ans, il revoit encore sa première célébration : « J’étais dans ma première année de sacerdoce. J’étais gêné, mais ça s’est très bien passé. Il y avait de jeunes familles à ce moment-là. C’était merveilleux. La chapelle était pleine d’enfants avec leurs parents. »

Très vite, l’abbé Gaston est devenu une figure appréciée de Vauvert, et les messes se déroulaient toujours devant une église pleine.

Au fil du temps, la chapelle a été agrandie pour répondre aux besoins de la population.

Le retour de la cloche

Après sa désacralisation, la Ligue des propriétaires de Vauvert a choisi d’y organiser des spectacles. L’an dernier, un moment marquant a été vécu en compagnie de Mario Pelchat. La cloche, autrefois volée, avait été réinstallée grâce à un citoyen originaire de l’endroit, David LeBlanc.

L’inauguration a eu lieu lors du spectacle de l’artiste dolmissois. « Mario Pelchat est sorti pour sonner la cloche à la fin du spectacle. Tout le monde l’a suivi. C’était une soirée magique », se remémore Suzanne Morin.

Une nouvelle programmation de spectacles et d’événements rassembleurs était prévue pour l’été, mais l’incendie est venu bouleverser les plans.

La suite

Pour l’instant, la Ligue des propriétaires de Vauvert concentre ses efforts sur le nettoyage et la sécurisation du site. La suite reste à définir. « On veut prendre le temps de réfléchir comme il le faut. Il y aura beaucoup de consultations avec les membres. Il faudra leur demander leurs besoins », souligne la présidente.

Un bâtiment sera reconstruit, mais sa forme reste à déterminer. Une chose demeure certaine : la Ligue est déterminée à mener ce projet à terme. Pour Suzanne Morin, ce lieu reste profondément ancré dans l’identité de la communauté.