HopEra dévoile une bière aux couleurs du drapeau régional

La Microbrasserie HopEra, situé à Jonquière, a conclu une entente avec la Société historique du Saguenay afin de faire de La Shop HopEra et du Restaurant HopEra des ambassadeurs du drapeau du Saguenay–Lac-Saint-Jean, un symbole qui unit les gens de la région depuis près de 90 ans.

Au cœur de ce partenariat se trouve également le lancement de la Bière de Soif, désormais désignée comme la bière officielle du patrimoine du drapeau du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Arborant les couleurs du drapeau, cette lager blonde à 4 % d’alcool a été conçue pour célébrer le territoire, l’histoire et la fierté régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Un code QR a d’ailleurs été intégré à l’emballage afin de permettre aux consommateurs d’accéder à des informations sur l’histoire et la signification du drapeau.

« Le drapeau du Saguenay–Lac-Saint-Jean est l'un des symboles les plus puissants de notre région. Devenir Ambassadeur officiel est un immense privilège. Avec la Bière de Soif, nous voulions créer un produit rassembleur capable de faire rayonner notre patrimoine bien au-delà de nos frontières. », a affirmé Vladimir Antonov, copropriétaire de la Microbrasserie HopEra.

La Bière de Soif sera offerte en canettes de 473 ml ainsi qu’en format de quatre canettes. Sa distribution est prévue dans les épiceries, dépanneurs, bars et restaurants participants partout au Québec à compter du 11 juin. Par cette initiative, HopEra entend jouer un rôle actif dans la promotion du drapeau du Saguenay–Lac-Saint-Jean, notamment auprès des nouvelles générations.