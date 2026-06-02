SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 03 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 42s

Maire de Roberval de 1992 à 2000

Décès de l’ex-maire de Roberval Claude Munger

Le 02 juin 2026 — Modifié à 09 h 17 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Claude Munger qui a marqué la scène politique, au Lac-Saint-Jean, alors qu’il fut maire de Roberval, de 1992 à 2000, est décédé le mardi 26 mai dernier à l'âge de 84 ans.

Lors d’une entrevue, réalisée en 2022, il avouait que l’un des principaux dossiers municipaux dont il était fier concernait la construction de l’usine d’eau potable à Roberval.

« Ce dossier était vieux de huit années. Nous avions réussi à obtenir un programme d’aide permettant de réaliser de façon profitable l’usine d’eau potable. Ce fut la première réalisation de mon premier mandat comme maire », nous avait-il déclaré.

Il savourait sa retraite

Après sa vie de politicien, Claude Munger est demeuré actif. Après avoir fait du bénévolat auprès de nombreuses organisations, il a continué de donner de son temps comme membre du conseil d’administration de la Société Nationale des Québécois. D’autres loisirs ont rempli ses moments libres, comme les mots croisés et les mots fléchés.

Il a également travaillé à classer ses dossiers personnels pour les remettre au Centre des archives.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les visites à domicile pour rejoindre les retardataires ont commencé
Publié hier à 15h00

Les visites à domicile pour rejoindre les retardataires ont commencé

Les ménages qui n’ont pas encore rempli leur formulaire du Recensement de la population de 2026 pourraient bientôt recevoir la visite d’un agent de Statistique Canada. Dans les prochains jours, des agents recenseurs communiqueront avec les ménages concernés, tant par téléphone qu’en personne. Ces visites visent avant tout à rappeler aux ...

LIRE LA SUITE

HopEra dévoile une bière aux couleurs du drapeau régional
Publié hier à 14h00

HopEra dévoile une bière aux couleurs du drapeau régional

La Microbrasserie HopEra, situé à Jonquière, a conclu une entente avec la Société historique du Saguenay afin de faire de La Shop HopEra et du Restaurant HopEra des ambassadeurs du drapeau du Saguenay–Lac-Saint-Jean, un symbole qui unit les gens de la région depuis près de 90 ans. Au cœur de ce partenariat se trouve également le lancement de la ...

LIRE LA SUITE

Québec interdit les feux à ciel ouvert dans une partie de la région
Publié le 1 juin 2026

Québec interdit les feux à ciel ouvert dans une partie de la région

Le ministère de la Sécurité intérieure du Québec a décrété, dès aujourd’hui, une interdiction d’allumer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci dans plusieurs régions de la province. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la mesure vise plus précisément une portion de la MRC Maria-Chapdelaine ainsi que du Fjord du Saguenay, au nord de la ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES