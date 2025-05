Le Bol d’Or d’improvisation est prêt pour sa 19e édition

Chaque année, l’arrivée du beau temps rime aussi avec improvisation dans le nord du Lac. Le Bol d’Or d’improvisation de Dolbeau-Mistassini tiendra sa 19e édition du 2 au 4 mai prochains. Le public pourra découvrir de nouvelles équipes et un nouveau format, la Street Impro.

Le Bol d’Or demeure un tournoi très convoité par les improvisateurs du Québec. Le président Simon Belley affirme que le comité organisateur a été victime de son succès encore une fois cette année.

« Nous avons année après année de l’excellent calibre d’impro avec des joueurs semi-professionnels qui se déplacent de partout à travers la province pour venir jouer ici. C’est toujours difficile pour notre comité de faire la sélection des dix équipes, nous avons encore eu beaucoup de demandes cette année », indique-t-il.

Sur les dix équipes retenues, on retrouve des formations bien connues du public dolmissois telles que les Always avec elles, le Tapas ou ça casse et la LIGMA. Chez les nouveaux, on compte la LIM de Trois-Rivières et la Reine Ninja de Montréal.

Le public pourra voir à l’œuvre deux équipes de la région cette année : L’Arvida qui, vous l’aurez deviné, vient d’Arvida et l’équipe iconique de Dolbeau-Mistassini, le Red Champagne.

« On invite les gens à venir passer la fin de semaine avec nous et assister à des matchs d’impro de qualité. Le calibre de cette année est très relevé et toutes les équipes sont à surveiller », lance Simon Belley.

Les billets journaliers sont offerts au coût de 15 $ pour les adultes et de 10 $ pour les jeunes de 13 à 18 ans. L’entrée est gratuite pour les 12 ans et moins. Le dimanche, les billets pour assister à la grande finale sont disponibles au tarif réduit de 5 $. Pour ceux qui souhaitent profiter de l’ensemble du tournoi, un passeport est proposé au prix de 35 $.

Présidence d’honneur

La présidence d’honneur de cette 19e édition sera assurée par la copropriétaire de la microbrasserie Le Coureur des Bois, Caroline Mailloux.

« Avec le Coureur des Bois, c’est dans notre ADN de s’associer avec des partenaires qui font rayonner la région. Le Bol d’Or est un acteur important dans notre région et un tournoi reconnu à travers la province. C’est un mandat qui va au-delà de notre collaboration habituelle, ce sont des retombées importantes et concrètes pour notre région », affirme la présidente d’honneur.

D’ailleurs, la microbrasserie dolmissoise propose cette année une rousse légère aux amateurs d’impro. Cette édition limitée à l’effigie du Bol d’Or est en vente au Dépanneur Pierrette, au Bar le Nordique et à la Salle de spectacle pour la durée du tournoi.

« C’était naturel pour nous d’avoir Caroline comme présidente d’honneur. Nous collaborons avec le Coureur des Bois depuis plusieurs années et c’est une entreprise qui fait la promotion de l’impro que ce soit avec la Ligue d’improvisation dolmissoise (LID) ou le Bol d’Or », ajoute Simon Belley.

Street impro

Après les Improvores et la Flush Royale, le Bol d’Or introduit cette année le format du Punch Club, l’une des plus grandes ligues d’improvisation du Québec. Aussi appelé Street impro, ce style d’impro se joue à trois contre trois dans un match sans règles.

« C’est un concept qu’on amène ici à Dolbeau-Mistassini. Le Punch Club est une ligue qui est connue pour accueillir de gros nom comme Arnaud Soly, Pier-Luc Funk et Virginie Fortin. Nous aurons la chance de voir les joueurs du Bol faire de la Street impro et le tout sera animé par le cofondateur du Punch Club, Dominic Lapointe », conclut Simon Belley.