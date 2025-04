Gaudreault Mini-Mécanique acquiert Sport Mécanique EG

Gaudreault Mini-Mécanique fait l’acquisition de l’entreprise Sport Mécanique EG. Les propriétaires Michael Gaudreault et Éric Girard ont conclu la transaction au cours des dernières semaines. Les deux entreprises du secteur d’Albanel évoluent dans le même créneau, soit la mécanique de véhicule léger et de petits moteurs.

L’ensemble des opérations de Sport Mécanique EG sont désormais transférées chez Gaudreault Mini-Mécanique, dont les installations sont situées à moins d’un kilomètre de distance.

« En faisant l’acquisition de Sport Mécanique EG, nous sommes en mesure de mieux desservir la population sur le territoire. Pour la suite, nous voulons agrandir notre équipe et continuer à regarder les possibilités d’agrandissement afin d’offrir un meilleur service à notre clientèle », mentionne Michael Gaudreault, propriétaire de Gaudreault Mini-Mécanique.

Michael Gaudreault tenait à rendre hommage au propriétaire de Sport Mécanique EG, Éric Girard, qui tire sa révérence

« L’objectif de la transaction était de passer le flambeau en quelque sorte. Monsieur Girard souhaitait prendre sa retraite et mon but était de continuer de mettre en valeur l’entreprise dans laquelle il a donné corps et âme pendant près de 31 ans », dit-il.

Gaudreault Mini-Mécanique offre des services de mécanique depuis 2011. Selon Michael Gaudreault, cette acquisition s’inscrit dans une volonté de poursuivre le développement de l’entreprise.

« Nous avons vraiment le vent dans les voiles et on regarde toujours pour se développer. La gamme de produits que nous offrons s’est agrandie avec les années et aujourd’hui nous sommes dépositaires de toutes les marques de produits forestiers et de jardin », conclut Michael Gaudreault.