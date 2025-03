Début des travaux de reconstruction du pont surplombant la rivière Moreau

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe la population que le pont situé sur la route 169, au-dessus de la rivière Moreau, à Péribonka, fera l’objet de travaux de reconstruction, qui s’échelonneront du 24 mars jusqu’en novembre.

Durant cette période, des ralentissements sont à prévoir, parce que la circulation se fera en alternance sur un chemin de déviation et un pont temporaire adjacent. La vitesse dans ce secteur sera réduite à 50 km/h. Une voie réservée sera aménagée pour les cyclistes et les piétons afin de protéger ces usagers plus vulnérables. Le MTMD rappelle que pour connaître les détails des entraves en cours et à venir, les automobilistes sont invités à consulter le site web Québec 511, afin de planifier adéquatement leurs déplacements.