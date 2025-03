Forêt'stival : un nouveau festival à saveur forestière et agricole

Le Domaine du Ranch continue d’animer le secteur du nord du lac Saint-Jean avec un nouvel événement. Cette fois, c’est un nouveau festival à thématique agricole et forestière, le Forêt’stival, qui verra le jour à la fin du mois d’août. Au menu, compétitions de bûcherons et de tracteurs, des exposants du milieu agricole et une programmation musicale.

Pour les dirigeants Donald Fleury et Karine Gagné, cet événement sera une belle occasion de célébrer le monde agricole et forestier. L’événement se tiendra durant la fin de semaine de la fête du Travail, du 29 au 31 août.

« Le nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean est plein de forestiers et d’agriculteurs, dont moi-même qui est agriculteur de bleuets. Avec le Forêt’stival, on veut permettre à nos partenaires principalement du secteur forestier et agricole d’exposer leur entreprise, leurs équipements, produits et services », indique Donald Fleury, président du comité organisateur et propriétaire du Domaine du Ranch.

Le Forêt’stival est organisé par l’organisme à but non lucratif Farwest’ival, qui organise l’événement du même nom.

La programmation officielle de ce nouveau festival sera dévoilée le 3 avril prochain. Déjà, les organisateurs affirment qu’il s’agira d’un événement convivial et familial avec une programmation diversifiée.

« Pendant trois jours, nous présenterons une programmation variée qui plaira assurément aux forestiers, aux agriculteurs, aux amateurs de musique ainsi qu’aux familles ! », souligne Karine Gagné.