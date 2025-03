L'intégration au coeur de la réussite

Au-delà de la réussite académique, l’intégration des étudiants internationaux est au cœur de la mission du Cégep de Saint-Félicien. Les futurs infirmiers et infirmières de la deuxième cohorte de la formation AEC Intégration à la profession infirmière du Québec témoignent des efforts mis en place pour les aider à réussir leurs études, mais aussi leur épanouissement dans la région.

Le Cégep de Saint-Félicien collabore avec le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de la région pour accueillir ces étudiants.

« Le Cégep et le CIUSSS mettent en place beaucoup de choses pour rendre notre arrivée au Québec agréable. Nous avons eu de l’aide pour trouver un logement avec tout le nécessaire pour vivre. Il y a également un suivi qui se fait auprès de nous pour s’assurer que tout continue de bien se passer », indique Nyna Diane, étudiante originaire du Cameroun.

Plusieurs étudiants de la cohorte arrivent au Québec avec leur famille. Pour Kevine Leonick, qui est arrivé au Québec il y a deux ans avec ses trois enfants, l’intégration dans la communauté passe beaucoup par la famille.

« Nos enfants nous permettent de faire de belles rencontres. Nous faisons connaissance avec les parents de leurs amis et ça nous permet d’échanger avec eux et de poser des questions. Oui, nous avons notre communauté camerounaise pour nous entraider, mais on apprend beaucoup mieux avec des gens d’ici », mentionne-t-elle.

Accompagnement

L’accueil des étudiants débute bien avant que ceux-ci ne mettent les pieds au Québec, comme le témoigne Carine Ossono Bekolo.

« Avant même d’arriver ici, nous étions très bien encadrés par toute l’équipe du Cégep. Il y avait déjà un bon suivi et beaucoup d’accompagnement. C’est très rassurant pour nous, mais aussi pour nos proches qui ne sont pas au Québec », dit-elle.

Le Cégep s’assure également que les étudiants aient accès à de bons vêtements d’hiver, à du transport ainsi qu’à des personnes-ressources en tout temps.

« Avant leur arrivée, nous avons demandé aux étudiants leur taille et l’âge des enfants qui les accompagnent. Nous avons fait un appel à tous pour que l’on puisse fournir des vêtements et des choses essentielles dès leur arrivée en octobre », raconte Josée Bouchard, conseillère pédagogique pour le SEC.

Ici pour rester

Dans le cadre de leur formation, les étudiants complètent trois stages dans les hôpitaux de Dolbeau-Mistassini et Roberval. Une fois l’examen de l’Ordre réussi, ils intégreront le marché du travail dans le haut du lac Saint-Jean.

« C’est très motivant pour nous, parce qu’on sent que les gens croient en nous et qu’ils ont envie qu’on soit ici. On voit tous les efforts qui sont faits par le Cégep, le CIUSSS et nos enseignantes. Nous n’avons pas envie de les décevoir », témoigne Kevine Leonick.

« On met tous les efforts nécessaires pour bien les accueillir. On se sent vraiment comme une grande famille », conclut Josée Bouchard.